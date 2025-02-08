В Новосибирске старые трамваи модернизируют за 450 млн рублей

До 25 февраля муниципальное предприятие «Горэлектротранспорт» выберет подрядчика, который до 30 декабря 2025 года выполнит все работы. От исполнителя также требуется модернизировать лестницы для доступа на крышу вагонов — это необходимо для безопасного обслуживания.