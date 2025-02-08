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Posted 8 февраля, 06:12

Published 8 февраля, 06:12

Modified 8 февраля, 08:15

Updated 8 февраля, 08:15

Трамваи обновят

В Новосибирске старые трамваи модернизируют за 450 млн рублей

8 февраля 2025, 06:12
Фото: 1MI. Трамваи обновят
Новосибирск вложит полмиллиарда в реновацию трамвайного парка, о чем стало известно после публикации информации на сайте госзакупок.

Власти города выделили 450 млн рублей на модернизацию устаревших трамваев, работающих на маршрутах с советских времен. Информация о тендере опубликована на портале госзакупок.

Что планируют обновить:

  • 9 вагонов моделей 71-605, 71-608, 71-619 и ЛМ-99;

  • Внутреннюю отделку салонов, включая замену напольных покрытий;

  • Ходовую часть: колесные пары и элементы подвески;

  • Электрооборудование и проводку;

  • Систему спутниковой навигации ГЛОНАСС для контроля маршрутов.

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Этапы и сроки:

До 25 февраля муниципальное предприятие «Горэлектротранспорт» выберет подрядчика, который до 30 декабря 2025 года выполнит все работы. От исполнителя также требуется модернизировать лестницы для доступа на крышу вагонов — это необходимо для безопасного обслуживания.

Проект направлен на продление срока службы трамваев, которые остаются ключевым видом транспорта в удаленных районах города. Однако эксперты спорят о целесообразности вложений:

  • Сторонники указывают, что стоимость модернизации одного вагона (~50 млн ₽) в 3-4 раза ниже цены нового трамвая;

  • Критики напоминают о частых поломках старых моделей и предлагают направлять средства на закупку современного подвижного состава.

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Отметим, что из 240 трамваев Новосибирска 70% эксплуатируются более 30 лет. В 2024 году из-за износа путей и вагонов закрыли маршрут №15, что вызвало недовольство жителей Ленинского района. Обновление парка могло бы снизить риски повторных отмен.

Пока же пассажирам остается надеяться, что реновация улучшит комфорт: новые сиденья, отсутствие сквозняков из-под расшатаных окон и точное следование расписанию благодаря ГЛОНАСС.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Трамвай
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