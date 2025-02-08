В Новосибирске старые трамваи модернизируют за 450 млн рублей

Posted 8 февраля, 06:12
Published 8 февраля, 06:12
Modified 8 февраля, 08:15
Updated 8 февраля, 08:15
Власти города выделили 450 млн рублей на модернизацию устаревших трамваев, работающих на маршрутах с советских времен. Информация о тендере опубликована на портале госзакупок.
Что планируют обновить:
9 вагонов моделей 71-605, 71-608, 71-619 и ЛМ-99;
Внутреннюю отделку салонов, включая замену напольных покрытий;
Ходовую часть: колесные пары и элементы подвески;
Электрооборудование и проводку;
Систему спутниковой навигации ГЛОНАСС для контроля маршрутов.
Этапы и сроки:
До 25 февраля муниципальное предприятие «Горэлектротранспорт» выберет подрядчика, который до 30 декабря 2025 года выполнит все работы. От исполнителя также требуется модернизировать лестницы для доступа на крышу вагонов — это необходимо для безопасного обслуживания.
Проект направлен на продление срока службы трамваев, которые остаются ключевым видом транспорта в удаленных районах города. Однако эксперты спорят о целесообразности вложений:
Сторонники указывают, что стоимость модернизации одного вагона (~50 млн ₽) в 3-4 раза ниже цены нового трамвая;
Критики напоминают о частых поломках старых моделей и предлагают направлять средства на закупку современного подвижного состава.
Отметим, что из 240 трамваев Новосибирска 70% эксплуатируются более 30 лет. В 2024 году из-за износа путей и вагонов закрыли маршрут №15, что вызвало недовольство жителей Ленинского района. Обновление парка могло бы снизить риски повторных отмен.
Пока же пассажирам остается надеяться, что реновация улучшит комфорт: новые сиденья, отсутствие сквозняков из-под расшатаных окон и точное следование расписанию благодаря ГЛОНАСС.