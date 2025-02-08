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Posted 8 февраля, 08:48

Published 8 февраля, 08:48

Modified 8 февраля, 09:51

Updated 8 февраля, 09:51

Машину взорвали

В Новосибирске взорвали припаркованный автомобиль на Киевской

8 февраля 2025, 08:48
Фото: 1MI. Машину взорвали
В Новосибирске взорвался припаркованный автомобиль, о чем сообщили очевидцы.

В ночь на 3 февраля 2025 года в Новосибирске на улице Киевской произошел взрыв, повредивший припаркованный автомобиль. Инцидент случился около 23:20 у дома №26, где неизвестные подложили взрывное устройство, предположительно мощную петарду или взрывпакет. В результате машина получила серьёзные повреждения: выбиты стёкла, деформированы двери и элементы кузова.

За час до взрыва, в 22:30, на улице Широкой, 111 произошёл дорожный конфликт. По данным источников, участники ссоры могли быть причастны к последующему подрыву, однако официального подтверждения связи пока нет. Очевидцы сообщили о мужчине невысокого роста в чёрной одежде, который быстро покинул место происшествия сразу после детонации. Его личность и мотивы остаются неизвестными.

Несмотря на подачу заявления владельцами автомобиля, спустя 6 дней (на 8 февраля) информация о ходе дела отсутствует.

Это не первый случай агрессивных действий в городе. Ранее на улице Титова неизвестные на BMW расстреляли машину местного жителя, а в Куйбышеве произошел взрыв на спиртзаводе, повлёкший обрушение стены.

Фото: АСТ-54
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