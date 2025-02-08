В Новосибирске взорвали припаркованный автомобиль на Киевской

За час до взрыва, в 22:30, на улице Широкой, 111 произошёл дорожный конфликт. По данным источников, участники ссоры могли быть причастны к последующему подрыву, однако официального подтверждения связи пока нет. Очевидцы сообщили о мужчине невысокого роста в чёрной одежде, который быстро покинул место происшествия сразу после детонации. Его личность и мотивы остаются неизвестными.