В Новосибирске взорвали припаркованный автомобиль на Киевской

Posted 8 февраля, 08:48
Published 8 февраля, 08:48
Modified 8 февраля, 09:51
Updated 8 февраля, 09:51
В ночь на 3 февраля 2025 года в Новосибирске на улице Киевской произошел взрыв, повредивший припаркованный автомобиль. Инцидент случился около 23:20 у дома №26, где неизвестные подложили взрывное устройство, предположительно мощную петарду или взрывпакет. В результате машина получила серьёзные повреждения: выбиты стёкла, деформированы двери и элементы кузова.
За час до взрыва, в 22:30, на улице Широкой, 111 произошёл дорожный конфликт. По данным источников, участники ссоры могли быть причастны к последующему подрыву, однако официального подтверждения связи пока нет. Очевидцы сообщили о мужчине невысокого роста в чёрной одежде, который быстро покинул место происшествия сразу после детонации. Его личность и мотивы остаются неизвестными.
Несмотря на подачу заявления владельцами автомобиля, спустя 6 дней (на 8 февраля) информация о ходе дела отсутствует.
Это не первый случай агрессивных действий в городе. Ранее на улице Титова неизвестные на BMW расстреляли машину местного жителя, а в Куйбышеве произошел взрыв на спиртзаводе, повлёкший обрушение стены.