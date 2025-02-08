atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 8 февраля, 09:36

Published 8 февраля, 09:36

Modified 8 февраля, 10:38

Updated 8 февраля, 10:38

Манулы размножаются

В Новосибирском зоопарке начался брачный период у манулов

8 февраля 2025, 09:36
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Манулы размножаются
В Новосибирском зоопарке начался период размножения у манулов, о чем сообщили в ТГ-канале «Манулизация».

Зеленогорск и Мия подошли к этому процессу серьезно: сначала они с интересом навещали друг друга, каждый осмотрел территорию и условия жизни своего партнера.

Ачи, как обычно, использует свой привычный стиль ухаживания: он уверенно расхаживает по деревьям и много говорит с энтузиазмом. Снежинка, пушистая красавица, сидит внизу у крыльца, слушает, оглядывается и старается выглядеть привлекательно.

У Жоры и Адель же все происходит очень активно. Их взгляды быстро перерастают в более интенсивные действия с клочком шерсти у кота-домогателя. Между вольерами Караганды и Ласточки пока не открыли дверцу, но убрали деревянную преграду, чтобы запахи и весеннее настроение могли свободно циркулировать.

Ранее тигры, медведи и орангутан сбежали из Новосибирского зоопарка.

Жора и Адель
Жора и Адель.
Фото: https://t.me/manulization/746
Пеленки и соски готовы: в Новосибирском зоопарке ожидают массовое рождение малышей
Узнать подробнее
Читайте также:
Когда в Новосибирске появятся жирафы и зебры: ответ директора зоопаркаВ Новосибирском зоопарке назвали срок запуска павильона «Азия»Крохотные детеныши императорских тамаринов попали на видео — смотрим милые кадры
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Снежинка#Манул#Манулы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика