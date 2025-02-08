В Новосибирском зоопарке начался брачный период у манулов

У Жоры и Адель же все происходит очень активно. Их взгляды быстро перерастают в более интенсивные действия с клочком шерсти у кота-домогателя. Между вольерами Караганды и Ласточки пока не открыли дверцу, но убрали деревянную преграду, чтобы запахи и весеннее настроение могли свободно циркулировать.