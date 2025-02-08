В Новосибирском зоопарке начался брачный период у манулов

Posted 8 февраля, 09:36
Published 8 февраля, 09:36
Modified 8 февраля, 10:38
Updated 8 февраля, 10:38
Зеленогорск и Мия подошли к этому процессу серьезно: сначала они с интересом навещали друг друга, каждый осмотрел территорию и условия жизни своего партнера.
Ачи, как обычно, использует свой привычный стиль ухаживания: он уверенно расхаживает по деревьям и много говорит с энтузиазмом. Снежинка, пушистая красавица, сидит внизу у крыльца, слушает, оглядывается и старается выглядеть привлекательно.
У Жоры и Адель же все происходит очень активно. Их взгляды быстро перерастают в более интенсивные действия с клочком шерсти у кота-домогателя. Между вольерами Караганды и Ласточки пока не открыли дверцу, но убрали деревянную преграду, чтобы запахи и весеннее настроение могли свободно циркулировать.
Ранее тигры, медведи и орангутан сбежали из Новосибирского зоопарка.