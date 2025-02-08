В Новосибирской области новорожденному дали имя Повелитель

Родители нарекли ребенка Кирилл, подчеркнув глубокий смысл, заложенный в этом имени. С греческого языка «Кирилл» переводится как «господин», «владыка» или «повелитель». По словам родителей, они сознательно выбрали этот вариант, веря, что имя подарит мальчику силу воли, лидерские качества и упорство в достижении целей.