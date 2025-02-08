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Posted 8 февраля, 05:02

Published 8 февраля, 05:02

Modified 8 февраля, 09:12

Updated 8 февраля, 09:12

Как назвали ребенка

В Новосибирской области новорожденному дали имя Повелитель

8 февраля 2025, 05:02
Фото: 1MI. Как назвали ребенка
В Здвинске молодая семья привлекла внимание необычным выбором имени для сына, появившегося на свет 29 января 2025 года.

Родители нарекли ребенка Кирилл, подчеркнув глубокий смысл, заложенный в этом имени. С греческого языка «Кирилл» переводится как «господин», «владыка» или «повелитель». По словам родителей, они сознательно выбрали этот вариант, веря, что имя подарит мальчику силу воли, лидерские качества и упорство в достижении целей.

Церемония имянаречения прошла в рамках местных обычаев, однако решение семьи вызвало живой отклик в соцсетях. Одни пользователи поддерживают креативный подход, другие напоминают, что в православных святцах имя Кирилл связано с мудростью и просвещением, а не с доминированием.

Случай в Здвинске продолжает тренд на осмысленный выбор имен в регионе. Ранее здесь регистрировали такие варианты, как Любомир и Властилина, отражающие желание родителей заложить в ребенка особые черты характера.

Пока же малыш Кирилл, получивший неофициальный титул «Повелитель», стал местной знаменитостью. Родители шутят, что первое «завоевание» ребенка — внимание всего района.

Как только додумались: названы самые странные имена детей в Новосибирской области
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