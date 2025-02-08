В Новосибирской области новорожденному дали имя Повелитель

Posted 8 февраля, 05:02
Published 8 февраля, 05:02
Modified 8 февраля, 09:12
Updated 8 февраля, 09:12
Родители нарекли ребенка Кирилл, подчеркнув глубокий смысл, заложенный в этом имени. С греческого языка «Кирилл» переводится как «господин», «владыка» или «повелитель». По словам родителей, они сознательно выбрали этот вариант, веря, что имя подарит мальчику силу воли, лидерские качества и упорство в достижении целей.
Церемония имянаречения прошла в рамках местных обычаев, однако решение семьи вызвало живой отклик в соцсетях. Одни пользователи поддерживают креативный подход, другие напоминают, что в православных святцах имя Кирилл связано с мудростью и просвещением, а не с доминированием.
Случай в Здвинске продолжает тренд на осмысленный выбор имен в регионе. Ранее здесь регистрировали такие варианты, как Любомир и Властилина, отражающие желание родителей заложить в ребенка особые черты характера.
Пока же малыш Кирилл, получивший неофициальный титул «Повелитель», стал местной знаменитостью. Родители шутят, что первое «завоевание» ребенка — внимание всего района.