В Новосибирской области рассказали историю спасения совы

Posted 8 февраля, 11:12
Published 8 февраля, 11:12
Modified 8 февраля, 11:14
Updated 8 февраля, 11:14
В декабре волонтеры спасли сову, которая попала в снежно-водный плен. Ее окружила свита врановых птиц. Она все никак не могла набрать высоту и улететь из западни. Ее тело все ниже и ниже опускалось в воду.
Тогда волонтеры вытащили пернатую с помощью сочка. После спасения ее отправили в ветклинику. У нее нашлось много проблем со здоровьем. За ней ухаживали больше месяца.
Пару недель назад сову выпустили в природу. Она вылетела из коробки полностью здоровая и набравшаяся сил. Ранее тигры, медведи и орангутан сбежали из Новосибирского зоопарка