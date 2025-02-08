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Posted 8 февраля, 11:12

Published 8 февраля, 11:12

Modified 8 февраля, 11:14

Updated 8 февраля, 11:14

Сову спасли

В Новосибирской области рассказали историю спасения совы

8 февраля 2025, 11:12
Фото: 1MI. Сову спасли
В Новосибирской области волонтеры спасли сову, о чем сообщили в Центре реабилитации диких животных.

В декабре волонтеры спасли сову, которая попала в снежно-водный плен. Ее окружила свита врановых птиц. Она все никак не могла набрать высоту и улететь из западни. Ее тело все ниже и ниже опускалось в воду.

Фото: Центр реабилитации диких животных (Новосибирск)

Тогда волонтеры вытащили пернатую с помощью сочка. После спасения ее отправили в ветклинику. У нее нашлось много проблем со здоровьем. За ней ухаживали больше месяца.

Пару недель назад сову выпустили в природу. Она вылетела из коробки полностью здоровая и набравшаяся сил. Ранее тигры, медведи и орангутан сбежали из Новосибирского зоопарка

Видео: Центр реабилитации диких животных (Новосибирск).
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