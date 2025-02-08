В Новосибирской области сообщили о минировании школы

В школу Колыванского района поступило сообщение о минировании. На место прибыли все спецслужбы. Однако никакой предмет, похожий на взрывчатое устройство, они не нашли. В итоге безопасности и здоровью граждан ничего не угрожало. Сообщение оказалось ложным.