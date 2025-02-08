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Posted 8 февраля, 04:25

Published 8 февраля, 04:25

Modified 8 февраля, 04:27

Updated 8 февраля, 04:27

В Новосибирской области сообщили о минировании школы

В Новосибирской области сообщили о минировании школы

8 февраля 2025, 04:25
Фото: 1MI.
В Новосибирской области стало известно о минировании школы, о чем сообщили в МВД.

В школу Колыванского района поступило сообщение о минировании. На место прибыли все спецслужбы. Однако никакой предмет, похожий на взрывчатое устройство, они не нашли. В итоге безопасности и здоровью граждан ничего не угрожало. Сообщение оказалось ложным.

В России существует статья 207 Уголовного кодекса, которая касается преднамеренного предоставления ложной информации о террористических актах. Основная цель подачи ложных сообщений о минировании заключается в том, чтобы заставить правоохранительные органы и специальные службы действовать на основе недостоверных данных.

Ранее мы рассказали, как ревнивец из Новосибирска пойдет под суд за нападение на свою возлюбленную. Он мог ударить ее ножом из-за возможной измены.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Школа#Колыванский район#Минирование
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