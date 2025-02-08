В Новосибирской области сообщили о минировании школы

Posted 8 февраля, 04:25
Published 8 февраля, 04:25
Modified 8 февраля, 04:27
Updated 8 февраля, 04:27
В школу Колыванского района поступило сообщение о минировании. На место прибыли все спецслужбы. Однако никакой предмет, похожий на взрывчатое устройство, они не нашли. В итоге безопасности и здоровью граждан ничего не угрожало. Сообщение оказалось ложным.
В России существует статья 207 Уголовного кодекса, которая касается преднамеренного предоставления ложной информации о террористических актах. Основная цель подачи ложных сообщений о минировании заключается в том, чтобы заставить правоохранительные органы и специальные службы действовать на основе недостоверных данных.
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