В Новосибирской области тариф за капитальный ремонт вырос на 24%

Для примера: новосибирец Константин Мельников теперь платит за капремонт 1 000 ₽ вместо прежних 800 ₽. Но проблема не ограничилась этим пунктом — квартплата в его доме выросла почти на 300 ₽ из-за обязательной поверки счетчиков. «Зарплаты не успевают за тарифами, а в магазинах цены тоже ползут вверх», — отмечает мужчина в беседе с BFM-Новосибирск.