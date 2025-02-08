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Posted 8 февраля, 02:52

Published 8 февраля, 02:52

Modified 8 февраля, 03:54

Updated 8 февраля, 03:54

Размер платежей вырос

В Новосибирской области тариф за капитальный ремонт вырос на 24%

8 февраля 2025, 02:52
Фото: Изображение Midjourney. Размер платежей вырос
Жители региона в феврале 2025 года обнаружили значительное подорожание расходов на ЖКУ, вызванное увеличением тарифов, о чем рассказали новосибирцы.

В феврале 2025 года жители региона обнаружили в январских платежках за ЖКУ резкий рост расходов. Основной удар по бюджетам нанесло подорожание взносов на капитальный ремонт — тариф вырос с 15,52 ₽/м² до 19,29 ₽/м², что привело к увеличению платежей на 24%.

Для примера: новосибирец Константин Мельников теперь платит за капремонт 1 000 ₽ вместо прежних 800 ₽. Но проблема не ограничилась этим пунктом — квартплата в его доме выросла почти на 300 ₽ из-за обязательной поверки счетчиков. «Зарплаты не успевают за тарифами, а в магазинах цены тоже ползут вверх», — отмечает мужчина в беседе с BFM-Новосибирск.

Ранее многие жители региона заявили, что оказались не готовы к изменению сумм. Управляющие компании объясняют подорожание ЖКХ необходимостью финансировать новые проверки оборудования и рост стоимости материалов. Однако эксперты указывают на системную проблему: механизм накопления средств на капремонт остаётся непрозрачным. Жители не видят прямой связи между выплатами и реальными работами — зачастую деньги уходят на устранение аварий, а не на плановую модернизацию.

Новосибирская область стала антилидером по росту тарифов ЖКХ — как меняется стоимость
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#ЖКХ#Тарифы#Оплата
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