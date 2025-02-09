Долг по зарплате на заводе под Новосибирском превысил 3 млн рублей

Posted 9 февраля, 05:09
Published 9 февраля, 05:09
Modified 9 февраля, 05:11
Updated 9 февраля, 05:11
Руководство домостроительного комбината в поселке Линево Новосибирской области не выплачивало зарплату сотрудникам с октября по декабрь прошлого года. Всего деньги не получили 136 человек, а размер суммарной задолженности превысил 3 миллиона рублей. Работники пожаловались в прокуратуру, начата проверка, сообщили в надзорном ведомстве.
В свою очередь, регионарный Минтруд заявил, что проблемы с финансами на предприятии связаны с отсутствием заказчиков. По данным ведомства, большинство сотрудников комбината уже уволились и нашли работу в других компаниях. Министерство занимается поиском инвестора или покупателя на имущественный комплекс комбината, чтобы расплатиться с долгами.
Между тем, Новосибирская область вошла в топ-5 российских регионов по динамике роста заработных плат.