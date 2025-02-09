Долг по зарплате на заводе под Новосибирском превысил 3 млн рублей

В свою очередь, регионарный Минтруд заявил, что проблемы с финансами на предприятии связаны с отсутствием заказчиков. По данным ведомства, большинство сотрудников комбината уже уволились и нашли работу в других компаниях. Министерство занимается поиском инвестора или покупателя на имущественный комплекс комбината, чтобы расплатиться с долгами.