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Posted 9 февраля, 05:09

Published 9 февраля, 05:09

Modified 9 февраля, 05:11

Updated 9 февраля, 05:11

Задолженность копиться в октября 2024

Долг по зарплате на заводе под Новосибирском превысил 3 млн рублей

9 февраля 2025, 05:09
Фото: 1MI. Задолженность копиться в октября 2024
Денег заводчане не видели с осени прошлого года, сообщает региональная прокуратура.

Руководство домостроительного комбината в поселке Линево Новосибирской области не выплачивало зарплату сотрудникам с октября по декабрь прошлого года. Всего деньги не получили 136 человек, а размер суммарной задолженности превысил 3 миллиона рублей. Работники пожаловались в прокуратуру, начата проверка, сообщили в надзорном ведомстве.

В свою очередь, регионарный Минтруд заявил, что проблемы с финансами на предприятии связаны с отсутствием заказчиков. По данным ведомства, большинство сотрудников комбината уже уволились и нашли работу в других компаниях. Министерство занимается поиском инвестора или покупателя на имущественный комплекс комбината, чтобы расплатиться с долгами.

Между тем, Новосибирская область вошла в топ-5 российских регионов по динамике роста заработных плат.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Прокуратура#Зарплата#Задержка
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