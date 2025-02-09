Массовое смертельное ДТП произошло на Северном объезде Новосибирска

На Северном объезде, в районе поворота на поселок Катковский днем в воскресенье, 9 февраля, произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На заметенной снегом дороге столкнулись Камаз, легковая Тойота Королла, внедорожника Тойота Лэндкрузер Прадо и кроссовер Ниссан Икс-Трейл. По сообщениям очевидцев, как минимум один человек, водитель внедорожника, погиб. На месте работают медики и спасатели муниципального отряда.