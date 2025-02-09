Массовое смертельное ДТП произошло на Северном объезде Новосибирска

Posted 9 февраля, 08:41
Published 9 февраля, 08:41
Modified 9 февраля, 09:30
Updated 9 февраля, 09:30
На Северном объезде, в районе поворота на поселок Катковский днем в воскресенье, 9 февраля, произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На заметенной снегом дороге столкнулись Камаз, легковая Тойота Королла, внедорожника Тойота Лэндкрузер Прадо и кроссовер Ниссан Икс-Трейл. По сообщениям очевидцев, как минимум один человек, водитель внедорожника, погиб. На месте работают медики и спасатели муниципального отряда.
Предположительно, причиной столкновения стало превышение скорости на фоне плохих дорожных условий. Официальной информации от ГАИ пока нет.
Обновление: в региональном управлении ГАИ подтвердили гибель водителя внедорожника, еще три человека получили различные травмы. В аварии пострадали пять автомобилей, виновником оказался водитель Камаза, выехавший на полосу встречного движения.
На противоположной, южной стороне города, Чуйский тракт встал в огромную пробку из-за сильного снегопада.