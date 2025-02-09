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Posted 9 февраля, 08:41

Published 9 февраля, 08:41

Modified 9 февраля, 09:30

Updated 9 февраля, 09:30

Больше всего в аварии пострадал внедорожник Toyota Land Сruiser Prado

Массовое смертельное ДТП произошло на Северном объезде Новосибирска

9 февраля 2025, 08:41
Фото: предоставлено очевидцами. Больше всего в аварии пострадал внедорожник Toyota Land Сruiser Prado
По словам очевидцев, как минимум один человек погиб в столкновении фуры и легковых автомобилей.

На Северном объезде, в районе поворота на поселок Катковский днем в воскресенье, 9 февраля, произошло ДТП с участием четырех автомобилей. На заметенной снегом дороге столкнулись Камаз, легковая Тойота Королла, внедорожника Тойота Лэндкрузер Прадо и кроссовер Ниссан Икс-Трейл. По сообщениям очевидцев, как минимум один человек, водитель внедорожника, погиб. На месте работают медики и спасатели муниципального отряда.

Предположительно, причиной столкновения стало превышение скорости на фоне плохих дорожных условий. Официальной информации от ГАИ пока нет.

Обновление: в региональном управлении ГАИ подтвердили гибель водителя внедорожника, еще три человека получили различные травмы. В аварии пострадали пять автомобилей, виновником оказался водитель Камаза, выехавший на полосу встречного движения.

На противоположной, южной стороне города, Чуйский тракт встал в огромную пробку из-за сильного снегопада.

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#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Гибель#Северный обход
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