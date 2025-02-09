Мощная магнитная буря обрушится на Новосибирск

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, большой поток плазмы из крупнейшей коронарной дыры на Солнце несется в сторону нашей планеты. Уже в понедельник, 10 февраля, солнечный ветер достигнет Земли. Ожидается магнитная буря, относящаяся к классу G1, интенсивностью 5 баллов. Ученые отмечают, что всю следующую неделю планета будет находиться под влиянием повышенного излучения, однако пока осторожны в прогнозах последствий.