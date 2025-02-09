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Posted 9 февраля, 06:24

Published 9 февраля, 06:24

Modified 9 февраля, 06:26

Updated 9 февраля, 06:26

Геомагнитные возмущения могут негативно влиять на самочувствие

Мощная магнитная буря обрушится на Новосибирск

9 февраля 2025, 06:24
Фото: atas.info. Геомагнитные возмущения могут негативно влиять на самочувствие
Крупнейшая коронарная дыра на Солнце повернулась в сторону Земли, сообщают ученые.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, большой поток плазмы из крупнейшей коронарной дыры на Солнце несется в сторону нашей планеты. Уже в понедельник, 10 февраля, солнечный ветер достигнет Земли. Ожидается магнитная буря, относящаяся к классу G1, интенсивностью 5 баллов. Ученые отмечают, что всю следующую неделю планета будет находиться под влиянием повышенного излучения, однако пока осторожны в прогнозах последствий.

У части людей магнитные бури могут вызывать головокружение, слабость, головные боли. В такие дни медики советуют побольше бывать на свежем воздухе, не переедать и ограничить употребление алкогольных напитков.

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#Новосибирск#Магнитные бури#Солнце#Магнитосфера#Самочувствие
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