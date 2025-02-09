Новосибирская инфекционная больница начала прием пациентов в современных корпусах

Posted 9 февраля, 04:22
Published 9 февраля, 04:22
Modified 9 февраля, 04:25
Updated 9 февраля, 04:25
Площадь нового комплекса областной инфекционной больницы составляет 24,5 гектаров. Больничный городок состоит из 21 здания медицинского назначения, внутри которых — сложнейшие инженерные системы очистки воды и воздуха, в том числе, с учётом наличия патогенов I группы.
Андрей Травников и Александр Жуков поздравили врачей инфекционной больницы с новосельем и поблагодарили строителей за качественную и оперативную работу по возведению этого важного для здравоохранения Новосибирской области объекта.
«Проект уникальный не только для Новосибирской области, а для всей страны. За последние десятилетия таких объектов здравоохранения не создавалось: это не просто больница, это больничный городок. Мы изучали в 2020–2021 годах опыт строительства ковидных госпиталей в других регионах нашей страны, хотели использовать его, и поняли, что моноинфекционная клиника и полноценная инфекционная больница на все необходимые виды заболеваний и возможные угрозы будущего, которые могут возникнуть, — это две большие разницы. Благодарю Александра Жукова, своих коллег, строителей, инвестора за то, что этот путь мы вместе прошли, и сегодня можно гордиться таким объектом. Впереди много работы уже у врачей, потому что эта больница не только должна дать дополнительные возможности и новый уровень медицинского обслуживания наших граждан, но и стать мощным научным центром», — подчеркнул Андрей Травников.
«Я думаю, что это одна из самых современных больниц, вообще построенных в России за последнее время. Это, безусловно, очень хороший пример и для других регионов нашей страны. Но что я хотел особенно отметить: больница за городом, но весь медицинский персонал, а он очень квалифицированный и очень хорошо себя зарекомендовал во время пандемии, сохранился и будет работать в этих новых зданиях инфекционной больницы. Я думаю, что для врачей здесь созданы все необходимые условия», — отметил Александр Жуков.
Главный врач инфекционной больницы Лариса Позднякова рассказала о возможностях лечебного учреждения, отметив, что переезд в новые помещения состоялся всего за один день. Переезжали сразу с пациентами. И сегодня в новых условиях лечение получают около 280 жителей нашей области. Вертолетная площадка на территории больницы позволяет работать санитарной авиации, доставлять пациентов со всех уголков нашего региона.