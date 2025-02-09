Новосибирская инфекционная больница начала прием пациентов в современных корпусах

Главный врач инфекционной больницы Лариса Позднякова рассказала о возможностях лечебного учреждения, отметив, что переезд в новые помещения состоялся всего за один день. Переезжали сразу с пациентами. И сегодня в новых условиях лечение получают около 280 жителей нашей области. Вертолетная площадка на территории больницы позволяет работать санитарной авиации, доставлять пациентов со всех уголков нашего региона.