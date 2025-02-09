Размер пенсий жителей Новосибирска в марте будет меньше, чем в феврале-2025

Posted 9 февраля, 03:40
Published 9 февраля, 03:40
Modified 9 февраля, 03:42
Updated 9 февраля, 03:42
В марте пенсионеры получат меньше денег, чем в феврале. Это объясняется внеплановой индексаций выплаты за январь, которую люди получат в феврале. Это увеличение было продиктовано дполнительной внеплановой добавкой из-за превышения уровня инфляции прогнозных значений.
То есть, размер февральской выплаты складывается из расчетного значения пособия, плюс дополнительная индексация за январь на 2,2%. Однако это акция разовая, сообщила экономист Наталья Проданова. Таким образом, размер мартовского пособия будет несколько меньше, чем выплаты в прошлом месяце.
С 1 января 2025 все страховые пенсии в России были проиндексированы на 7,3%.