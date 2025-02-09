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Posted 9 февраля, 03:40

Published 9 февраля, 03:40

Modified 9 февраля, 03:42

Updated 9 февраля, 03:42

Базовая индексация оказалась меньше уровня инфляции

Размер пенсий жителей Новосибирска в марте будет меньше, чем в феврале-2025

9 февраля 2025, 03:40
Фото: 1MI. Базовая индексация оказалась меньше уровня инфляции
Уменьшения выплат связано с особенностями механизма идексации, объяснила экономист Наталья Проданова.

В марте пенсионеры получат меньше денег, чем в феврале. Это объясняется внеплановой индексаций выплаты за январь, которую люди получат в феврале. Это увеличение было продиктовано дполнительной внеплановой добавкой из-за превышения уровня инфляции прогнозных значений.

То есть, размер февральской выплаты складывается из расчетного значения пособия, плюс дополнительная индексация за январь на 2,2%. Однако это акция разовая, сообщила экономист Наталья Проданова. Таким образом, размер мартовского пособия будет несколько меньше, чем выплаты в прошлом месяце.

С 1 января 2025 все страховые пенсии в России были проиндексированы на 7,3%.

Стал известен график получения пенсий и пособий в феврале в Новосибирской области
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#Новосибирск#Выплаты#Индексация#Деньги#Пенсия
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