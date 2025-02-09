Размер пенсий жителей Новосибирска в марте будет меньше, чем в феврале-2025

То есть, размер февральской выплаты складывается из расчетного значения пособия, плюс дополнительная индексация за январь на 2,2%. Однако это акция разовая, сообщила экономист Наталья Проданова. Таким образом, размер мартовского пособия будет несколько меньше, чем выплаты в прошлом месяце.