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Posted 9 февраля, 10:06

Published 9 февраля, 10:06

Modified 9 февраля, 10:12

Updated 9 февраля, 10:12

Мощный снегопад начался в воскресенье, 8 февраля

Снег без конца: когда в Новосибирске прекратятся осадки

9 февраля 2025, 10:06
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Мощный снегопад начался в воскресенье, 8 февраля
Синоптики обещают многодневный снегопад с разной степенью интенсивности.

По данным сервиса Яндекс.Погода снегопады в Новосибирске продлятся в течение всей следующей недели, с 10 по 16 февраля. С понедельника по среду ожидается небольшой снег на фоне дневной температуры в районе 3-5 градусов ниже нулевой отметки. В четверг, 13 февраля, немного похолодает и начнется обильный снегопад, подобный тому, что обрушился на регион в воскресенье, 8 февраля. Аналогичный характер погоды ожидается и в пятницу. Интенсивность осадков начнет постепенно снижаться на выходных, а температура будет падать. Полностью снег прекратиться в понедельник, 17 февраля, дневная температура прогнозируется около 15 градусов мороза.

Снегопады продлятся всю неделю
Снегопады продлятся всю неделю. Фото: Яндекс.Погода

По данным сервиса Gismeteo, снег на следующей неделе будет идти каждый день, но синоптики выделяют иные пики интенсивности, чем коллеги из Яндекса. Самый сильные снегопады, по прогнозу платформы, ожидают в понедельник и четверг. Менее оптимистично в Gismeteo смотрят и на дальнейшее развитие событий: в понедельник, 17 февраля, на Новосибирск вновь обрушится мощный снежный заряд, а полное прекращение осадков эксперты портала ожидают только в четверг, 20 февраля.

Всю следующую неделю будет пасмурно
Всю следующую неделю будет пасмурно. Фото: Gismeteo

Радикально отличается взгляд на характер погоды у специалистов портала rp5. По их мнению, вся следующая неделя пройдет на фоне умеренно прохладной погоды и незначительных осадков, сильных снегопадов представители этой площадки не прогнозируют. В четверг, 13 февраля, не исключена вероятность образования замерзающего тумана. В субботу днем заметно похолодает, до минус 17 градусов, однако уже в воскресенье столбик термометра начнет движение вверх.

Специалисты портала сильных осадков не обещают
Специалисты портала сильных осадков не обещают. Фото: rp5.ru

Мощный снегопад в воскресенье, 8 февраля, привел к задержкам десятков авиарейсов, образованию больших дорожных заторов и спровоцировал множество дорожно-транспортных происшествий.

Аномальное потепление в России спровоцирует ухудшение погоды в Новосибирской области
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