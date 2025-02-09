Снег без конца: когда в Новосибирске прекратятся осадки

По данным сервиса Яндекс.Погода снегопады в Новосибирске продлятся в течение всей следующей недели, с 10 по 16 февраля. С понедельника по среду ожидается небольшой снег на фоне дневной температуры в районе 3-5 градусов ниже нулевой отметки. В четверг, 13 февраля, немного похолодает и начнется обильный снегопад, подобный тому, что обрушился на регион в воскресенье, 8 февраля. Аналогичный характер погоды ожидается и в пятницу. Интенсивность осадков начнет постепенно снижаться на выходных, а температура будет падать. Полностью снег прекратиться в понедельник, 17 февраля, дневная температура прогнозируется около 15 градусов мороза.