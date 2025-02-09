Снег без конца: когда в Новосибирске прекратятся осадки

Posted 9 февраля, 10:06
Published 9 февраля, 10:06
Modified 9 февраля, 10:12
Updated 9 февраля, 10:12
По данным сервиса Яндекс.Погода снегопады в Новосибирске продлятся в течение всей следующей недели, с 10 по 16 февраля. С понедельника по среду ожидается небольшой снег на фоне дневной температуры в районе 3-5 градусов ниже нулевой отметки. В четверг, 13 февраля, немного похолодает и начнется обильный снегопад, подобный тому, что обрушился на регион в воскресенье, 8 февраля. Аналогичный характер погоды ожидается и в пятницу. Интенсивность осадков начнет постепенно снижаться на выходных, а температура будет падать. Полностью снег прекратиться в понедельник, 17 февраля, дневная температура прогнозируется около 15 градусов мороза.
По данным сервиса Gismeteo, снег на следующей неделе будет идти каждый день, но синоптики выделяют иные пики интенсивности, чем коллеги из Яндекса. Самый сильные снегопады, по прогнозу платформы, ожидают в понедельник и четверг. Менее оптимистично в Gismeteo смотрят и на дальнейшее развитие событий: в понедельник, 17 февраля, на Новосибирск вновь обрушится мощный снежный заряд, а полное прекращение осадков эксперты портала ожидают только в четверг, 20 февраля.
Радикально отличается взгляд на характер погоды у специалистов портала rp5. По их мнению, вся следующая неделя пройдет на фоне умеренно прохладной погоды и незначительных осадков, сильных снегопадов представители этой площадки не прогнозируют. В четверг, 13 февраля, не исключена вероятность образования замерзающего тумана. В субботу днем заметно похолодает, до минус 17 градусов, однако уже в воскресенье столбик термометра начнет движение вверх.
Мощный снегопад в воскресенье, 8 февраля, привел к задержкам десятков авиарейсов, образованию больших дорожных заторов и спровоцировал множество дорожно-транспортных происшествий.