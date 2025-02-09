«Трасса встала»: под Новосибирском образовалась 7-километровая пробка

Затор длиной 7 километров образовался на отрезке Чуйского тракта от поворота на Искитим до ответвления на Завьялово. Движение практически парализовано в обоих направлениях, сообщают водители. Этот отрезок насыщен перепадами высот, из-за снегопада дорога стала скользкой и тяжелые фуры не могут подняться в горку, блокируя движение. Ситуация усугубляется множеством ДТП.