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Posted 9 февраля, 08:04

Published 9 февраля, 08:04

Modified 9 февраля, 08:06

Updated 9 февраля, 08:06

Снегопад серьезно осложнил дорожную обстановку

«Трасса встала»: под Новосибирском образовалась 7-километровая пробка

9 февраля 2025, 08:04
Фото: 1MI. Снегопад серьезно осложнил дорожную обстановку

Огромная пробка образовалась на Чуйском тракте под Новосибирском

Затор сковал Чуйский тракт, следует из информации сервиса 2GIS

Затор длиной 7 километров образовался на отрезке Чуйского тракта от поворота на Искитим до ответвления на Завьялово. Движение практически парализовано в обоих направлениях, сообщают водители. Этот отрезок насыщен перепадами высот, из-за снегопада дорога стала скользкой и тяжелые фуры не могут подняться в горку, блокируя движение. Ситуация усугубляется множеством ДТП.

Затор продолжает увеличиваться
Затор продолжает увеличиваться. Фото: 2GIS
Водители, стоящие в пробке, делятся увиденным в комментариях геолокационного сервиса 2GIS.

«Что там спереди? Что там? Можно подробности???»
«Фура стояла посередине, подняться не могла, теперь стоят две, встречка перекрыта»
«Трасса встала»
«ДТП, правый ряд, лоб в лоб»

По данным синоптиков, снегопады разной степени интенсивности ожидаются в Новосибирской области на протяжении всей следующей недели.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Пробка#Снегопад#Непогода#Чуйский тракт
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