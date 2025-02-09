«Трасса встала»: под Новосибирском образовалась 7-километровая пробка

Posted 9 февраля, 08:04
Published 9 февраля, 08:04
Modified 9 февраля, 08:06
Updated 9 февраля, 08:06
Затор длиной 7 километров образовался на отрезке Чуйского тракта от поворота на Искитим до ответвления на Завьялово. Движение практически парализовано в обоих направлениях, сообщают водители. Этот отрезок насыщен перепадами высот, из-за снегопада дорога стала скользкой и тяжелые фуры не могут подняться в горку, блокируя движение. Ситуация усугубляется множеством ДТП.
Водители, стоящие в пробке, делятся увиденным в комментариях геолокационного сервиса 2GIS.
«Что там спереди? Что там? Можно подробности???»
«Фура стояла посередине, подняться не могла, теперь стоят две, встречка перекрыта»
«Трасса встала»
«ДТП, правый ряд, лоб в лоб»
По данным синоптиков, снегопады разной степени интенсивности ожидаются в Новосибирской области на протяжении всей следующей недели.