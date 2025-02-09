В Новосибирске массово задерживается прилет авиарейсов

Posted 9 февраля, 04:07
Published 9 февраля, 04:07
Modified 9 февраля, 04:09
Updated 9 февраля, 04:09
В новосибирском аэропорту Толмачево задерживается прибытие 13 рейсов, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. Откладывается прибытие лайнеров из разных концов России — от Южно-Сахалинска до Минеральных вод. С задержкой ожидается и приземление трех самолетов, выполняющих международные рейсы. Рейс из города Надым и вовсе отменен. Почти все перелеты выполняет авиакомпания S7, для которой аэропорт Толмачево является базовым.
Возможно, прием самолетов в Новосибирске отложен из-за сильной метели, которая началась ночью и продолжается до сих пор. По прогнозам синоптиков, весь день в воскресенье, 9 февраля, ожидается сильный снегопад, интенсивность которого снизится к вечеру. Дневная температура будет колебаться в интервале от 5 до 10 градусов ниже нулевой отметки.
Предыдущая массовая задержка рейсов в Толмачево была зафиксирована 5 февраля.