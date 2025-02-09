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Posted 9 февраля, 04:07

Published 9 февраля, 04:07

Modified 9 февраля, 04:09

Updated 9 февраля, 04:09

Возможно, задержки связаны с непогодой

В Новосибирске массово задерживается прилет авиарейсов

9 февраля 2025, 04:07
Фото: 1MI. Возможно, задержки связаны с непогодой
Более десятка рейсов задержаны, следует из информации онлайн-табло аэропорта Толмачево

В новосибирском аэропорту Толмачево задерживается прибытие 13 рейсов, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. Откладывается прибытие лайнеров из разных концов России — от Южно-Сахалинска до Минеральных вод. С задержкой ожидается и приземление трех самолетов, выполняющих международные рейсы. Рейс из города Надым и вовсе отменен. Почти все перелеты выполняет авиакомпания S7, для которой аэропорт Толмачево является базовым.

Сотни пассажиров не прибыли в Новосибирск вовремя
Сотни пассажиров не прибыли в Новосибирск вовремя. Фото: tolmachevo.ru

Возможно, прием самолетов в Новосибирске отложен из-за сильной метели, которая началась ночью и продолжается до сих пор. По прогнозам синоптиков, весь день в воскресенье, 9 февраля, ожидается сильный снегопад, интенсивность которого снизится к вечеру. Дневная температура будет колебаться в интервале от 5 до 10 градусов ниже нулевой отметки.

Предыдущая массовая задержка рейсов в Толмачево была зафиксирована 5 февраля.

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#Транспорт#Новосибирск#Толмачево#Самолеты#Задержка
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