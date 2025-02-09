В Новосибирске массово задерживается прилет авиарейсов

Возможно, прием самолетов в Новосибирске отложен из-за сильной метели, которая началась ночью и продолжается до сих пор. По прогнозам синоптиков, весь день в воскресенье, 9 февраля, ожидается сильный снегопад, интенсивность которого снизится к вечеру. Дневная температура будет колебаться в интервале от 5 до 10 градусов ниже нулевой отметки.