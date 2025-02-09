В Новосибирске создали эффективное средство против коронавируса

Исследователи отмечают, что эта кислота эффективно подавляет микробы, вирусы, справляется с воспалительными и опухолевыми процессами. Субстанция, полученная на основе соединения усниновой кислоты с бромом, метаном, азотом и серой, как выяснили экспериментаторы, обладает всеми этими полезными свойствами, но при этом не токсично для клеток человека.