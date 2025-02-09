В Новосибирске создали эффективное средство против коронавируса

Posted 9 февраля, 07:33
Published 9 февраля, 07:33
Modified 9 февраля, 07:35
Updated 9 февраля, 07:35
Ученые центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» и Новосибирского института органической химии СО РАН получили эффективный препарат подавления различных вариантов вируса COVID-19. В его основе лежат производные усниновой кислоты, вещества, которое содержится в лишайниках.
Исследователи отмечают, что эта кислота эффективно подавляет микробы, вирусы, справляется с воспалительными и опухолевыми процессами. Субстанция, полученная на основе соединения усниновой кислоты с бромом, метаном, азотом и серой, как выяснили экспериментаторы, обладает всеми этими полезными свойствами, но при этом не токсично для клеток человека.
Исследования, проведенные на шести наиболее известных штаммах коронавируса, показали высокую эффективность нового препарата, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на текст патента.
Ранее ученые центра «Вектор» сообщали о разработке препарата против ВИЧ на основе грибов.