Осннователь добровольческого новосибирского батальона «Вега», бывший вице-спикер регионального Законодательного собрания Андрей Панферов, не уверен в правдивости информации о хищениях в Миноороны в размере 11 трлн рублей. Эта новость появилась в ряде федеральных СМИ со ссылкой на неназванные источники. При этом подполковник ГРУ в отставке подтверждает значительные злоупотребления при поставках для нужд военного воедомства.