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Posted 9 февраля, 02:41

Published 9 февраля, 02:41

Modified 9 февраля, 02:43

Updated 9 февраля, 02:43

Официально информация о хищениях не подтверждена

Возможные хищения в Минобороны прокомментировал экс-комбат Панферов из Новосибирка

9 февраля 2025, 02:41
Фото: 1MI. Официально информация о хищениях не подтверждена
Федеральные СМИ сообщали об ущербе в размере 11 триллионов рублей.

Осннователь добровольческого новосибирского батальона «Вега», бывший вице-спикер регионального Законодательного собрания Андрей Панферов, не уверен в правдивости информации о хищениях в Миноороны в размере 11 трлн рублей. Эта новость появилась в ряде федеральных СМИ со ссылкой на неназванные источники. При этом подполковник ГРУ в отставке подтверждает значительные злоупотребления при поставках для нужд военного воедомства.

В качестве примера Панферов приводит историю с закупкой бронежилетов для бойцов «Веги» — при получении амуниции выяснилось, что в них отсутствует защитная пластина со стороны спины. Подобные пластины из специального сплава — самая дорогая часть обязательной экипировки солдат. О значительных злоупотреблениях, по мнению Панферова, свидетельствуют отставки и уголовные дела в отношении ряда высокопоставенных генералов Минобороны, пишет СибФМ.

В конце января 2025 года Андрей Панферов покинул пост первого заместителя Заксобрания Новосибтирской области и занял должность регионального бизнес-омбудсмена.

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#Новосибирск#Минобороны#Хищения#Андрей Панферов#Комментарий
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