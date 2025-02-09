Posted 9 февраля, 02:41
Published 9 февраля, 02:41
Modified 9 февраля, 02:43
Updated 9 февраля, 02:43
Осннователь добровольческого новосибирского батальона «Вега», бывший вице-спикер регионального Законодательного собрания Андрей Панферов, не уверен в правдивости информации о хищениях в Миноороны в размере 11 трлн рублей. Эта новость появилась в ряде федеральных СМИ со ссылкой на неназванные источники. При этом подполковник ГРУ в отставке подтверждает значительные злоупотребления при поставках для нужд военного воедомства.
В качестве примера Панферов приводит историю с закупкой бронежилетов для бойцов «Веги» — при получении амуниции выяснилось, что в них отсутствует защитная пластина со стороны спины. Подобные пластины из специального сплава — самая дорогая часть обязательной экипировки солдат. О значительных злоупотреблениях, по мнению Панферова, свидетельствуют отставки и уголовные дела в отношении ряда высокопоставенных генералов Минобороны, пишет СибФМ.
В конце января 2025 года Андрей Панферов покинул пост первого заместителя Заксобрания Новосибтирской области и занял должность регионального бизнес-омбудсмена.