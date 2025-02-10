Бастрыкин потребовал навести порядок с собаками в Новосибирске

Posted 10 февраля, 10:25
Published 10 февраля, 10:25
Modified 10 февраля, 10:27
Updated 10 февраля, 10:27
В Калининском районе орудует стая бродячих псов, которая нападает на прохожих. Происходит все на улице Фадеева. Горожане боятся за свою жизнь и детей. Они обратились в соответствующие службы, о чем сообщалось ранее в соцсетях.
Данную жалобу заметил Следственный комитет. Он организовал проверку. Ход расследования контролирует председатель СКР Александр Бастрыкин. Он потребовал тщательно отнестись к проблеме.
Ранее в Новосибирске и районе начали разбираться с собаками на улице Малыгина. В районе Хилка псы загрызли женщину: она скончалась от травм, не дождавшись скорую помощь. После этого поднялась настоящая шумиха. Замглавы администрации Верх-Тулинского сельсовета даже запретили выезжать за пределы региона.