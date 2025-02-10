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Posted 10 февраля, 10:25

Published 10 февраля, 10:25

Modified 10 февраля, 10:27

Updated 10 февраля, 10:27

Собаки нападают на людей

Бастрыкин потребовал навести порядок с собаками в Новосибирске

10 февраля 2025, 10:25
Фото: 1MI. Собаки нападают на людей
В центральном СКР взяли под контроль нападение собак на жителей Новосибирска, о чем сообщили в ведомстве.

В Калининском районе орудует стая бродячих псов, которая нападает на прохожих. Происходит все на улице Фадеева. Горожане боятся за свою жизнь и детей. Они обратились в соответствующие службы, о чем сообщалось ранее в соцсетях.

Данную жалобу заметил Следственный комитет. Он организовал проверку. Ход расследования контролирует председатель СКР Александр Бастрыкин. Он потребовал тщательно отнестись к проблеме.

Ранее в Новосибирске и районе начали разбираться с собаками на улице Малыгина. В районе Хилка псы загрызли женщину: она скончалась от травм, не дождавшись скорую помощь. После этого поднялась настоящая шумиха. Замглавы администрации Верх-Тулинского сельсовета даже запретили выезжать за пределы региона.

«Что там за ад?»: в Новосибирском районе собаки загрызли женщину на Хилке
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Гибель#Собаки#Александр Бастрыкин
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