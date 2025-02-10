Более половины жителей Новосибирска выступили за сухой закон для молодежи

Те, кто не согласен с инициативой, возмущаются, что в стране в армию призывают с 18 лет, а спиртное хотят разрешить продавать только с 21 года. Некоторые новосибирцы думают, что с такими ограничениями начнет распространяться контрафактный алкоголь.