Более половины жителей Новосибирска выступили за сухой закон для молодежи

Posted 10 февраля, 02:51
Published 10 февраля, 02:51
Modified 10 февраля, 02:53
Updated 10 февраля, 02:53
Более половины новосибирцев — 63%, проголосовали за сухой закон для молодежи до 21 года. Ранее предложение о запрете продажи алкоголя для граждан моложе этого возраста выдвинул Следственный комитет. Аналогичную инициативу ранее давал и Минздрав.
Опрос SuperJob показал, что 2 из 3 сибиряков одобряют предложение, а каждый пятый (21%) протестует. Еще 16% пока не определились с выбором позиции.
Что касается возраста, то горожане от 35 до 45 поддерживают запрет больше (72%), чем молодые люди. Причем чаще алкоголь предлагают запретить к продаже именно женщины (67%), чем мужчины (59%).
Те, кто не согласен с инициативой, возмущаются, что в стране в армию призывают с 18 лет, а спиртное хотят разрешить продавать только с 21 года. Некоторые новосибирцы думают, что с такими ограничениями начнет распространяться контрафактный алкоголь.