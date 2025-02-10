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Posted 10 февраля, 02:51

Published 10 февраля, 02:51

Modified 10 февраля, 02:53

Updated 10 февраля, 02:53

Алкоголь предлагают запретить до 21 г.

Более половины жителей Новосибирска выступили за сухой закон для молодежи

10 февраля 2025, 02:51
Фото: Изображение Midjourney. Алкоголь предлагают запретить до 21 г.
В Новосибирске стало известно, сколько жителей выступают за сухой закон до 21 года, что выяснили аналитики.

Более половины новосибирцев — 63%, проголосовали за сухой закон для молодежи до 21 года. Ранее предложение о запрете продажи алкоголя для граждан моложе этого возраста выдвинул Следственный комитет. Аналогичную инициативу ранее давал и Минздрав.

Опрос SuperJob показал, что 2 из 3 сибиряков одобряют предложение, а каждый пятый (21%) протестует. Еще 16% пока не определились с выбором позиции.

Что касается возраста, то горожане от 35 до 45 поддерживают запрет больше (72%), чем молодые люди. Причем чаще алкоголь предлагают запретить к продаже именно женщины (67%), чем мужчины (59%).

Те, кто не согласен с инициативой, возмущаются, что в стране в армию призывают с 18 лет, а спиртное хотят разрешить продавать только с 21 года. Некоторые новосибирцы думают, что с такими ограничениями начнет распространяться контрафактный алкоголь.

Как вы относитесь к сухому закону до 21 года?
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Запрет#Алкоголь#Молодежь#Опросы
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