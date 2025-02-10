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Posted 10 февраля, 02:14

Published 10 февраля, 02:14

Modified 10 февраля, 02:16

Updated 10 февраля, 02:16

Мобилизацию в феврале не планируют

Что скрывает февраль? Военный эксперт рассказал правду о мобилизации в Новосибирске

10 февраля 2025, 02:14
Фото: 1MI. Мобилизацию в феврале не планируют

В Новосибирске военный эксперт рассказал о мобилизации в феврале

Жителям Новосибирска рассказали о возможной мобилизации в феврале, о чем сообщил военный эксперт.

С наступлением февраля в России начали ходить слухи о возможной мобилизации в стране. Именно в этом месяце будет три года с момента СВО. Однако Кремль отрицает информацию о мобилизации и заявляет, что необходимости для этого сейчас нет. Поэтому мобилизации в Новосибирске, области и на территории всей страны не будет.

Кроме того, в 2025 году начались двухмесячные военные сборы. Резервисты участвуют в плановых тренировках, что обязаны по закону, пишет Сиб.фм. Как отметил военный эксперт Александр Чугай, с 2022 года частота подобных сборов в стране выросла, однако к мобилизации они не имеют никакого отношения.

Как ранее отметил Чугай, политическая нестабильность и действия западных стран требуют постоянного мониторинга ситуации, так как любое непродуманное вмешательство третьих сторон способно мгновенно изменить расклад.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#СВО#Мобилизация
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