Что скрывает февраль? Военный эксперт рассказал правду о мобилизации в Новосибирске

С наступлением февраля в России начали ходить слухи о возможной мобилизации в стране. Именно в этом месяце будет три года с момента СВО. Однако Кремль отрицает информацию о мобилизации и заявляет, что необходимости для этого сейчас нет. Поэтому мобилизации в Новосибирске, области и на территории всей страны не будет.