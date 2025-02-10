Что скрывает февраль? Военный эксперт рассказал правду о мобилизации в Новосибирске

Posted 10 февраля, 02:14
Published 10 февраля, 02:14
Modified 10 февраля, 02:16
Updated 10 февраля, 02:16
С наступлением февраля в России начали ходить слухи о возможной мобилизации в стране. Именно в этом месяце будет три года с момента СВО. Однако Кремль отрицает информацию о мобилизации и заявляет, что необходимости для этого сейчас нет. Поэтому мобилизации в Новосибирске, области и на территории всей страны не будет.
Кроме того, в 2025 году начались двухмесячные военные сборы. Резервисты участвуют в плановых тренировках, что обязаны по закону, пишет Сиб.фм. Как отметил военный эксперт Александр Чугай, с 2022 года частота подобных сборов в стране выросла, однако к мобилизации они не имеют никакого отношения.
Как ранее отметил Чугай, политическая нестабильность и действия западных стран требуют постоянного мониторинга ситуации, так как любое непродуманное вмешательство третьих сторон способно мгновенно изменить расклад.