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Posted 10 февраля, 07:43

Published 10 февраля, 07:43

Modified 10 февраля, 07:45

Updated 10 февраля, 07:45

Иван Стретович

Гимнаст из Новосибирска не прошел испытание на шоу «Титаны»

10 февраля 2025, 07:43
Фото: Пресс-служба Минспорта НСО. Иван Стретович
В последнем выпуске шоу «Титаны» на ТНТ (16+) 9 февраля сибиряк Иван Стретович покинул проект.

Последнее испытание от искусственного интеллекта стало особенно сложным для большинства спортсменов. Им предстояло перепрыгнуть бассейн, используя неустойчивую платформу. Самые низкие результаты показала команда Даниила Ейбога, в которой также состоял новосибирский гимнаст Стретович. Спортсмен отметил, что недооценил сложность задачи.

Участникам с самыми низкими результатами предложили дополнительное испытание, которое могло бы помочь победителю продолжить участие в телешоу. Иван Стретович сошелся в махе гирями с Никитой Крюковым, но проиграл. Несмотря на это, новосибирец достойно принял поражение, отметив, что опыт участия в шоу был для него первым и крайне интересным.

Напомним, в шоу «Титаны» лучшие спортсмены со всей страны используют на максимум свои физические способности, чтобы доказать звание сильнейшего и получить денежный приз в 10 миллионов рублей. Сейчас участие в шоу продолжают космонавт из Новосибирска Анна Кикина и борец Роман Власов.

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