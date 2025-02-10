Гимнаст из Новосибирска не прошел испытание на шоу «Титаны»

Участникам с самыми низкими результатами предложили дополнительное испытание, которое могло бы помочь победителю продолжить участие в телешоу. Иван Стретович сошелся в махе гирями с Никитой Крюковым, но проиграл. Несмотря на это, новосибирец достойно принял поражение, отметив, что опыт участия в шоу был для него первым и крайне интересным.