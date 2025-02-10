Гимнаст из Новосибирска не прошел испытание на шоу «Титаны»

Posted 10 февраля, 07:43
Published 10 февраля, 07:43
Modified 10 февраля, 07:45
Updated 10 февраля, 07:45
Последнее испытание от искусственного интеллекта стало особенно сложным для большинства спортсменов. Им предстояло перепрыгнуть бассейн, используя неустойчивую платформу. Самые низкие результаты показала команда Даниила Ейбога, в которой также состоял новосибирский гимнаст Стретович. Спортсмен отметил, что недооценил сложность задачи.
Участникам с самыми низкими результатами предложили дополнительное испытание, которое могло бы помочь победителю продолжить участие в телешоу. Иван Стретович сошелся в махе гирями с Никитой Крюковым, но проиграл. Несмотря на это, новосибирец достойно принял поражение, отметив, что опыт участия в шоу был для него первым и крайне интересным.
Напомним, в шоу «Титаны» лучшие спортсмены со всей страны используют на максимум свои физические способности, чтобы доказать звание сильнейшего и получить денежный приз в 10 миллионов рублей. Сейчас участие в шоу продолжают космонавт из Новосибирска Анна Кикина и борец Роман Власов.