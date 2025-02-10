Мэр Новосибирска на «тройку» оценил качество уборки снега

Процесс зимней уборки улиц в Новосибирске стал более организованным и эффективным, заявил мэр Максим Кудрявцев в эфире радиостанции «Вести ФМ», среди слушателей которого был и корреспондент Atas.Info. Улучшения глава муниципалитета связывает с передачей функций по расчистке дорог на уровень районных администраций, с повышением зарплат дорожных рабочих, благодаря чему удалось набрать новых людей, и с покупкой более 100 спецмашин. Однако результатами мэр все равно не доволен.