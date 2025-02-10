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Posted 10 февраля, 03:24

Published 10 февраля, 03:24

Modified 10 февраля, 03:34

Updated 10 февраля, 03:34

Мэр пообещал дополнительные закупки новой техники

Мэр Новосибирска на «тройку» оценил качество уборки снега

10 февраля 2025, 03:24
Фото: 1MI. Мэр пообещал дополнительные закупки новой техники
Максим Кудрявцев заметил, что чистить улицы стали лучше, но недостаточно хорошо.

Процесс зимней уборки улиц в Новосибирске стал более организованным и эффективным, заявил мэр Максим Кудрявцев в эфире радиостанции «Вести ФМ», среди слушателей которого был и корреспондент Atas.Info. Улучшения глава муниципалитета связывает с передачей функций по расчистке дорог на уровень районных администраций, с повышением зарплат дорожных рабочих, благодаря чему удалось набрать новых людей, и с покупкой более 100 спецмашин. Однако результатами мэр все равно не доволен.

«Недавно я ставил себе три с минусом, сейчас, наверное, поставлю тройку», — сказал Кудрявцев.

Однако в будущее глава городской администрации смотрит с оптимизмом. Он анонсировал подготовку городской программы для закупки специальной дорожной техники. В течении двух лет в ее рамках планируется закупить 80 спецмашин. А в скором времени, уверен Максим Кудрявцев, он сможет повысить оценку за уборку города, как минимум, до «четверки».

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#Новосибирск#Дороги#Снег#Уборка#Техника
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