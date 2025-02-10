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Posted 10 февраля, 04:25

Published 10 февраля, 04:25

Modified 10 февраля, 04:27

Updated 10 февраля, 04:27

Действующие составы выработали свой срок

Мэр Новосибирска назвал срок появления в метро новых вагонов

10 февраля 2025, 04:25
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Действующие составы выработали свой срок
Всего в новосибирской подземке должны появится пять новых составов, подчеркнул глава муниципалитета.

Первые вагоны, которые изготавливают по заказу Новосибирского метрополитена, прибудут в город в ноябре 2025 года. Об этом заявил мэр Максим Кудрявцев в эфире радиостанции «Вести ФМ», слушателем которого был корреспондент Atas.Info. Все необходимы закупочные процедуры уже завершены, добавил глава муниципалитета.

Всего Новосибирск приобрел пять составов, в каждом из которых по шесть вагонов. Стоимость одного состава составляет 862 млн рублей. Для этого городу была выделена крупная субсидия из областного бюджета. Ожидается, что полностью все вагоны прибудут в Новосибирск до конца первого квартала 2026 года.

Кроме обновления подвижного состава, существуют планы продления действующих линий метро. Уже определен подрядчик для разработки проектной документации новых станций на Дзержинской линии.

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