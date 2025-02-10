Мэр Новосибирска назвал срок появления в метро новых вагонов

Posted 10 февраля, 04:25
Published 10 февраля, 04:25
Modified 10 февраля, 04:27
Updated 10 февраля, 04:27
Первые вагоны, которые изготавливают по заказу Новосибирского метрополитена, прибудут в город в ноябре 2025 года. Об этом заявил мэр Максим Кудрявцев в эфире радиостанции «Вести ФМ», слушателем которого был корреспондент Atas.Info. Все необходимы закупочные процедуры уже завершены, добавил глава муниципалитета.
Всего Новосибирск приобрел пять составов, в каждом из которых по шесть вагонов. Стоимость одного состава составляет 862 млн рублей. Для этого городу была выделена крупная субсидия из областного бюджета. Ожидается, что полностью все вагоны прибудут в Новосибирск до конца первого квартала 2026 года.
Кроме обновления подвижного состава, существуют планы продления действующих линий метро. Уже определен подрядчик для разработки проектной документации новых станций на Дзержинской линии.