Мэр Новосибирска назвал срок появления в метро новых вагонов

Всего Новосибирск приобрел пять составов, в каждом из которых по шесть вагонов. Стоимость одного состава составляет 862 млн рублей. Для этого городу была выделена крупная субсидия из областного бюджета. Ожидается, что полностью все вагоны прибудут в Новосибирск до конца первого квартала 2026 года.