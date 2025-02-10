Нападение на комментатора Скворцова в Новосибирске: что произошло на самом деле

Posted 10 февраля, 08:12
Published 10 февраля, 08:12
Modified 10 февраля, 08:14
Updated 10 февраля, 08:14
Сейчас за комментатором наблюдают в реанимации. Его доставили с травмой головы после того как обнаружили без сознания на Красном проспекте. Медики отмечают, что состояние Скворцова тяжелое, тем не менее он продолжает находится в сознании.
Ранее Telegram-каналы сообщали версию о нападении на журналиста. Правоохранительные органы проведут проверку для установления или исключения криминальной версии произошедшего. В социальных сетях сообщают, что мужчину могли избить неизвестные. По другой версии Скворцов упал сам, таким образом сильный удар головой стал причиной кровоизлияния.
Напомним, Роман Скворцов прибыл в Новосибирск 8–9 февраля для освещения Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).