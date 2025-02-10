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Posted 10 февраля, 08:12

Published 10 февраля, 08:12

Modified 10 февраля, 08:14

Updated 10 февраля, 08:14

Сейчас Скворцов находится в реанимации

Нападение на комментатора Скворцова в Новосибирске: что произошло на самом деле

10 февраля 2025, 08:12
Фото: 1MI. Сейчас Скворцов находится в реанимации

У избитого в Новосибирске Скворцова диагностировано кровоизлияние в мозг

Спортивные издания сообщают, что у комментатора произошло кровоизлияние в мозг.

Сейчас за комментатором наблюдают в реанимации. Его доставили с травмой головы после того как обнаружили без сознания на Красном проспекте. Медики отмечают, что состояние Скворцова тяжелое, тем не менее он продолжает находится в сознании.

Ранее Telegram-каналы сообщали версию о нападении на журналиста. Правоохранительные органы проведут проверку для установления или исключения криминальной версии произошедшего. В социальных сетях сообщают, что мужчину могли избить неизвестные. По другой версии Скворцов упал сам, таким образом сильный удар головой стал причиной кровоизлияния.

Напомним, Роман Скворцов прибыл в Новосибирск 8–9 февраля для освещения Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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#София Самарина#Спорт#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия
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