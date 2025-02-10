Новосибирец, захвативший заложника, попросился перевестись из спецлечебницы в СИЗО

Posted 10 февраля, 11:43
Published 10 февраля, 11:43
Modified 10 февраля, 11:45
Updated 10 февраля, 11:45
Сергей Ермошин, страдающий рядом тяжелых заболеваний и содержащийся в спецлечебнице около одного года, во время продления меры пресечения попросил перевести его «хотя бы в СИЗО». Адвокат Ульяна Антонова рассказала об ухудшении состояния своего подзащитного дела в беседе с «Прецедентом».
Защита настаивает на том, что содержание в медучреждении опасно для психического состояния мужчины. Как сообщает адвокат, Ермошин даже просил перенести судебное заседание, будучи не в состоянии воспринимать происходящее. Процесс в закрытом режиме начнется 13 февраля во 2-м восточном окружном военном суде. На данный момент суд не изменил меры пресечения.
Напомним, 7 декабря 2023 года Сергей Ермошин забаррикадировался в приемной сенатора Владимира Городецкого и удерживал в заложниках его помощницу. По словам самого Ермошина, на такой поступок его толкнуло отчаянье: мужчина восемь лет страдал от тяжелой болезни, не получая при этом должной медпомощи. В итоге он отпустил женщину и добровольно сдался. В отношении него возбуждены уголовные дела о захвате заложников (ч.2, ст. 206 УК) и о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч.3, ст. 207 УК).
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