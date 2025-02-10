Новосибирец, захвативший заложника, попросился перевестись из спецлечебницы в СИЗО

Напомним, 7 декабря 2023 года Сергей Ермошин забаррикадировался в приемной сенатора Владимира Городецкого и удерживал в заложниках его помощницу. По словам самого Ермошина, на такой поступок его толкнуло отчаянье: мужчина восемь лет страдал от тяжелой болезни, не получая при этом должной медпомощи. В итоге он отпустил женщину и добровольно сдался. В отношении него возбуждены уголовные дела о захвате заложников (ч.2, ст. 206 УК) и о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч.3, ст. 207 УК).