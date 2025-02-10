Новосибирская область не стала лидером в РФ по доступности бензина для населения

Регионами с самым доступным бензином стали Москва, Ямало-Ненецкий АО, Чукотка. В конце рейтинга оказались республики Ингушетия и Чечня. При этом эксперты отмечают, что причиной низкого положения в рейтинге стали не завышенные цены на топливо, а низкие среднемесячные зарплаты.