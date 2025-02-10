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Posted 10 февраля, 09:16

Published 10 февраля, 09:16

Modified 10 февраля, 09:18

Updated 10 февраля, 09:18

Бензин дорожает в НСО

Новосибирская область не стала лидером в РФ по доступности бензина для населения

10 февраля 2025, 09:16
Фото: 1MI. Бензин дорожает в НСО

Новосибирская область заняла 27 место по доступности бензина в России

Стало известно, сколько тратят на бензин в регионах — аналитики поделились подсчетами доступности топлива.

Ранее Новосибирская область занимала лидирующие позиции по низким ценам на топливо. Сейчас аналитики РИА ставят Новосибирскую область на 27-е место в рейтинге. Согласно подсчетам, на среднюю месячную зарплату жители Новосибирска могут приобрести 1184 литра топлива АИ-92.

В декабре стоимость АИ-92 в Новосибирской области составила 53,39 руб/литр. За год цена изменилась на 10%.

Регионами с самым доступным бензином стали Москва, Ямало-Ненецкий АО, Чукотка. В конце рейтинга оказались республики Ингушетия и Чечня. При этом эксперты отмечают, что причиной низкого положения в рейтинге стали не завышенные цены на топливо, а низкие среднемесячные зарплаты.

Ранее эксперты высказались о возможном удорожании бензина и проезда в Новосибирской области в 2025 году.

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