Новосибирская область не стала лидером в РФ по доступности бензина для населения

Posted 10 февраля, 09:16
Published 10 февраля, 09:16
Modified 10 февраля, 09:18
Updated 10 февраля, 09:18
Ранее Новосибирская область занимала лидирующие позиции по низким ценам на топливо. Сейчас аналитики РИА ставят Новосибирскую область на 27-е место в рейтинге. Согласно подсчетам, на среднюю месячную зарплату жители Новосибирска могут приобрести 1184 литра топлива АИ-92.
В декабре стоимость АИ-92 в Новосибирской области составила 53,39 руб/литр. За год цена изменилась на 10%.
Регионами с самым доступным бензином стали Москва, Ямало-Ненецкий АО, Чукотка. В конце рейтинга оказались республики Ингушетия и Чечня. При этом эксперты отмечают, что причиной низкого положения в рейтинге стали не завышенные цены на топливо, а низкие среднемесячные зарплаты.
Ранее эксперты высказались о возможном удорожании бензина и проезда в Новосибирской области в 2025 году.