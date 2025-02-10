Обманули и оскорбили: мать инвалида из Новосибирска о шоу «Мужское и женское»

С трудом, но им скинули оплаченные билеты домой, хоть и грозились, что те пойдут до Новосибирска пешком. После выпуска к ним несколько раз наведывались инспекции, которые не понимали, что не так в условиях проживания Тимура. Сейчас скандальная история утихла. Парню уже 19 лет. Он занимается музыкой, а его мама все также поддерживает сына. Редакция Atas.Info направила в адрес Первого канала запрос, чтобы узнать, оправданы ли обвинения Натальи в адрес редакторов и ведущих шоу «Мужское и женское» (16+).