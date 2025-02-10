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Posted 10 февраля, 09:27

Published 10 февраля, 09:27

Modified 10 февраля, 09:29

Updated 10 февраля, 09:29

Тимур разговаривает с ведущей

Обманули и оскорбили: мать инвалида из Новосибирска о шоу «Мужское и женское»

10 февраля 2025, 09:27
Фото: «Мужское / Женское» (16+). Тимур разговаривает с ведущей

Мать инвалида из Новосибирска вскрыла изнанку шоу «Мужское и женское»

В 2020 году семья из Новосибирска приехала на известное шоу, где на них обрушилась волна хейта: вспоминаем, как это было.

Пять лет назад в эфир федерального канала вышел выпуск программы «Мужское / Женское» (16+) о жизни Тимура Андрюшина. У 14-летнего, на тот момент, подростка, была диагностирована болезнь — СМА. Его воспитывает мама Наталья Гордеева.

Сын болен
Сын болен. Фото: «Мужское / Женское»

Женщина позволяет сыну парить вейп, делать татуировки и поддерживает любые интересы тогда еще несовершеннолетнего. Это и стало резонансом во время выпуска шоу. Сама Наталья уверена, что ее чадо должно попробовать в этой жизни все, так как у него любой год может стать последним. За это сибирячку раскритиковали: мол такой образ жизни лишь приближает его уход.

Мать воспитывает Тимура одна
Мать воспитывает Тимура одна
Мать воспитывает Тимура одна. Фото: «Мужское / Женское»

Ведущие Александр Гордон и Юлия Барановская вместе с экспертами лишь отчитывали мать за воспитание Тимура. Они критиковали его вредные привычки, домашнее обучение, денежный вопрос и другие темы. Женщина лишь давала отпор: в этом же помогал и сам ее ребенок-инвалид.

Семья Тимура в студии
Семья Тимура в студии
Семья Тимура в студии. Фото: «Мужское / Женское»
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Мальчик без стеснения перебивал ведущих, грамотно рассуждал, отстаивал свою позицию и защищал свою мать. Когда его спросили, о чем он мечтает, тот сказал, что желает переехать в Москву или Санкт-Петербург. Александр Гордон высказался, что впервые видит человека, который избалован болезнью. В конце выпуска он не стал слушать финальную речь ведущих и уехал на коляске. Все закончилось на агрессивной ноте.

После шоу стало известно, что на деле творилось за кулисами: семье обещали гонорар в пределах 150-200 тысяч рублей взамен на их приезд в студию, где все должно было пройти на позитивном моменте. Однако перед началом программы мать начали подговаривать не затрагивать некоторые темы и не спорить с ведущими.

Фото: «Мужское / Женское»
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Когда съемки закончились, к Наталье и Тимуру съемочная команда не подошла. Женщине пришлось спрашивать за гонорар самой. В итоге им заплатили 10 тысяч рублей, что вызвало смех у новосибирцев. На эти деньги они сходили в кальянную, где иронизировали над ситуацией. Сибирячка назвала Первый канал нелестным словом на своей странице в соцсети, на что сразу же обратили внимание редакторы и требовали удалить публикацию. Наталья отказалась, объяснив это тем, что их обманули.

С трудом, но им скинули оплаченные билеты домой, хоть и грозились, что те пойдут до Новосибирска пешком. После выпуска к ним несколько раз наведывались инспекции, которые не понимали, что не так в условиях проживания Тимура. Сейчас скандальная история утихла. Парню уже 19 лет. Он занимается музыкой, а его мама все также поддерживает сына. Редакция Atas.Info направила в адрес Первого канала запрос, чтобы узнать, оправданы ли обвинения Натальи в адрес редакторов и ведущих шоу «Мужское и женское» (16+).

Ранее жительница Новосибирска покинула шоу «Большие девочки» (16+).

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