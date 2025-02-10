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Posted 10 февраля, 05:10

Published 10 февраля, 05:10

Modified 10 февраля, 05:12

Updated 10 февраля, 05:12

Прошли обыски

Обыски и задержание экс-главы департамента земельных отношений — что известно

10 февраля 2025, 05:10
Фото: atas.info. Прошли обыски

В Новосибирске задержан экс-глава департамента земельных отношений мэрии

Бывший начальник земельного департамента в Новосибирске задержан по подозрению в коррупции, о чем сообщают источники.

10 февраля силовики задержали бывшего руководителя департамента земельных и имущественных отношений муниципалитета Георгия Жигульского. По данным источников, операция проводилась в его квартире с участием следователей СК и сотрудников регионального УФСБ. Причины задержания официально не раскрыты, однако предполагается связь с коррупционными нарушениями.

Жигульский возглавлял департамент с 2015 года, занимаясь управлением муниципальной собственностью и земельными ресурсами. До этого он заведовал управлением ФНС (2009–2012 гг.), а затем стал заместителем главы департамента имущества региона. Его уход с поста в мае 2024 года, по официальной версии, был оформлен как добровольный.

Ранее СМИ сообщали о сделках с земельными участками в элитном поселке Планета. В 2014 году два участка, изначально выделенных семье начальника Виктора Аверина, были переоформлены на Жигульского и его супругу Наталью, а затем проданы в один день. Стоимость домов в этом районе оценивается в десятки миллионов рублей. Правоохранительные органы пока не предоставили деталей уголовного дела. Параллельно в рамках дела проводятся обыски. Ранее в Новосибирске тайный агент США обжаловал приговор.

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