Обыски и задержание экс-главы департамента земельных отношений — что известно

Ранее СМИ сообщали о сделках с земельными участками в элитном поселке Планета. В 2014 году два участка, изначально выделенных семье начальника Виктора Аверина, были переоформлены на Жигульского и его супругу Наталью, а затем проданы в один день. Стоимость домов в этом районе оценивается в десятки миллионов рублей. Правоохранительные органы пока не предоставили деталей уголовного дела. Параллельно в рамках дела проводятся обыски. Ранее в Новосибирске тайный агент США обжаловал приговор.