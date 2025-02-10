Онлайн-бизнес легче всего начать на Авито: исследование РБК

С точки зрения легкости запуска онлайн-бизнеса в России одной из лучших платформ аналитики назвали Авито. Рейтинг составили на основе опроса деловой аудитории издания РБК, который проходил с 3 по 10 декабря 2024 года и охватил 1016 респондентов. Среди участников опроса были как действующие предприниматели, так и те, кто только планирует открыть свой бизнес в ближайший год.