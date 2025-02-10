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Posted 10 февраля, 05:09

Published 10 февраля, 05:09

Modified 10 февраля, 05:10

Updated 10 февраля, 05:10

Старт бизнеса на Авито требует минимальных вложений

Онлайн-бизнес легче всего начать на Авито: исследование РБК

10 февраля 2025, 05:09
Фото: Изображение Midjourney. Старт бизнеса на Авито требует минимальных вложений
Агентство «РБК Исследования рынков» представило рейтинг интернет-платформ для старта онлайн-бизнеса в товарном сегменте.

С точки зрения легкости запуска онлайн-бизнеса в России одной из лучших платформ аналитики назвали Авито. Рейтинг составили на основе опроса деловой аудитории издания РБК, который проходил с 3 по 10 декабря 2024 года и охватил 1016 респондентов. Среди участников опроса были как действующие предприниматели, так и те, кто только планирует открыть свой бизнес в ближайший год.

Респонденты назвали Авито платформой, где легче всего начать онлайн-бизнес. Это мнение разделяют 31,4% опрошенных. 21,2% респондентов назвали Ozon и 20,5% — Wildberries. В пятерку лидеров также вошли «ВКонтакте» (5,8%) и Telegram (5,8%).

«У нас 70 млн уникальных пользователей ежемесячно. Сейчас на Авито около миллиона активных пользователей — представители малого и среднего бизнеса, использующие площадку для широкого круга задач. Мы не маркетплейс и не стремимся им стать, наша модель предполагает совсем другой формат взаимодействия продавца и покупателя», — отметил коммерческий директор Авито Товаров Алексей Ли.

Среди главных преимуществ Авито перед другими интернет-платформами респонденты выделили широкую аудиторию пользователей платформы, возможность старта бизнеса с минимальными вложениями, а также простоту регистрации и старта бизнеса.

«Уже сейчас Россия — страна полностью победившего омниканального потребления. По итогам 2024 года Россия опередила Корею и уступает только Китаю по уровню проникновения покупок непродовольственных товаров онлайн. Таким образом, то качество сервиса, которое в России сейчас обеспечивается в онлайне, является фактически уникальным даже по мировым меркам. 50% всех продаж непродовольственных товаров, за исключением автомобилей и моторного топлива, россияне приобретают в онлайне. Тренд на быстрый рост сохраняется, а самое интересное это то, что тренд развивается не только в крупных городах. Наиболее бурный рост электронной коммерции происходит в малых городах и населенных пунктах благодаря пунктам выдачи заказов. При этом российский рынок является уникальным. Нигде в мире больше нет такой высокой конкуренции среди онлайн-площадок. Соответственно у предпринимателей, малого и среднего бизнеса, есть возможность успешно конкурировать с крупнейшими ритейлерами за счёт более быстрой реакции, гибкости, экспертности. При выборе онлайн площадки важнейшим фактором является минимальный порог входа, он дает возможность начать свое развитие или дополнить свою омниканальную модель взаимодействием с огромной аудиторией в совершенно другом разрезе, за счет прямой связи с клиентом и гибкого ценообразования. Что позволяет бизнесу также использовать платформу для тестирования новых идей и формирования клиентской базы без значительных финансовых вложений», — прокомментировал Михаил Бурмистров, гендиректор «Infoline-аналитики».
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