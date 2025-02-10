От Италии до Сахалина: топ секретов путешественника как увидеть мир и не разориться

Posted 10 февраля, 10:44
Published 10 февраля, 10:44
Modified 10 февраля, 10:46
Updated 10 февраля, 10:46
Прежде всего, нужно сказать о том, что в данном случае подразумевать под путешествием. В первую очередь, под этим термином будем понимать не «поездку на отдых», а стремление увидеть и узнать максимально много нового. При этом, желательно, чтобы оставались деньги на реализацию других задумок. Такой подход требует самостоятельного планирования, что подразумевает доступ к различным источникам информации. Еще одна важная деталь — желательно иметь работу с гибким графиком, лояльным начальником, либо же возможность трудиться дистанционно.
Это существенная часть расходов бюджетного путешественника, но ее можно значительно сократить. В первую очередь, необходимо подписаться на тематические телеграм-каналы, которые отслеживают распродажи и акции авиакомпаний, а самое главное — аномальные изменения цен в сторону уменьшения на некоторые даты и направления. Причем внезапное падение стоимости не имеет жесткой корреляции с близостью даты вылета. Речь может идти как о посадке на борт воздушного лайнера в ближайшие сутки, так и о глубине бронирования в несколько месяцев. Но решение желательно принимать быстро, поскольку такие билеты долго в продаже не задерживаются.
Таким образом, делаем важный вывод: наше путешествие будет определяться наличием дешевых билетов. Это может быть самое внезапное место, но если вы понимаете, что там интересно, и вот прямо сейчас туда можно забронировать полет совсем недорого, нужно делать выбор.
Безусловно, этот совет не подходит людям, у которых даты отпуска руководство вносит в жесткий график на год вперед, и остается только пытаться найти что-то приемлемое в этот отрезок времени.
Еще один важный момент: смотрим недорогие рейсы не только из вашего города, но и из соседних. В случае с Новосибирском это Барнаул, Томск, Кемерово, Новокузнецк и Красноярск. Из-за доминирующего положения авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево другие перевозчики по многим направлениям просто не могут сюда зайти, но из других аэропортов бывает очень много «вкусных» ценовых предложений.
Например, автор этих строк два года назад слетал на Сахалин, отдав за билет туда-обратно около 10 тысяч рублей. Секрет заключался в акции дальневосточной авиакомпании «Аврора» которая предложила ограниченное количество билетов по направлению Красноярск-Южно-Сахалинск-Красноярск за 6 тысяч рублей. Еще в 4 тысячи, с учетом скидки за накопленные мили, обошелся перелет Новосибирск-Красноярск-Новосибирск. Причем стыковка между рейсами составила всего несколько часов.
О том, что нужно вступить в программы лояльности различных авиакомпаний, чтобы копить бонусы, наверное, знают все. Но это не самый эффективный способ экономить. Некоторые банки предлагают кобрендиговые с определенными авиакомпаниями карты, при использовании которых за каждую покупку вы получаете дополнительные мили. Но лучше всего завести себе карту, начисленные мили за покупки по которой можно тратить на билеты любого перевозчика. Таких предложений немного, но они есть.
По большей части, здесь работает правило «никаких гостиниц». Бывают исключения в виде каких-то очень щедрых скидочных акций, но обычно гостиницы обходятся дороже, чем аренда квартиры или апартаментов. И речь идет не только о прямой стоимости проживания. В случае с гостиницей вы будете лишены возможности готовить еду самостоятельно, а значит, придется переплачивать в заведениях общепита. И это заметно отразится на бюджете.
Жилье в поездках выбираем с обязательной возможностью самостоятельного приготовления пищи. В кафе, рестораны и заведения стрит-фуда ходим только с целью попробовать аутентичные блюда. Ни в коем случае не стоит делать этого в туристических местах и на центральных улицах. Лучше направиться в сторону окраины и искать простые заведения для местных. Там цены будут значительно ниже, а блюда, с большой степенью вероятности, вкуснее.
Если мы говорим о поездках по России, то существует достаточно сервисов по бронированию жилья, вроде Суточно.ру, Островка, Твил.ру и так далее. Зачастую на них представлены одни и те же квартиры или хостелы, но вот стоимость может различаться. Поэтому стоить сравнить предложения нескольких сайтов.
При поездках за рубеж не забываем про один из самых известных мировых сервисов про бронированию жилья Booking.com. Сейчас он не работает на внутрироссийском рынке, но с его помощью можно выбирать проживание за пределами нашей страны. Причем во многих случаях для этого не нужна банковская карта международной платежной системы. Хозяева готовы подтверждать бронь без предоплаты. В первую очередь, это касается стран так называемого ближнего зарубежья.
Можно экономить при бронировании жилья по предоплате банковской картой через мобильное приложение. Как это работает? Некоторые банки предлагают своим клиентам при переходе из специального раздела на сайт партнера или при оплате проживания непосредственного в приложении скидки или повышенный кэшбэк.
Еще одно правило — выбираем жилье не в центре города, который намерены посетить. Во-первых, там оно значительно дороже. Во-вторых, проживание там может оказаться некомфортным с точки зрения уличного шума, который все ночь могут издавать туристы. Особенно это касается европейских городов и популярных курортов. Много лет назад, автор, будучи еще начинающим путешественником, поселился в историческом центре Флоренции, в древнем доме рядом с мостом Понте-Веккью. И в первую же ночь проклял свой выбор. Спать можно было только с берушами, да и то они не всегда помогали.
Помните, в начале этого текста говорилось о том, что самостоятельные путешествия требуют тщательного планирования? В большей степени это относится не к тому, где жить и как добираться. А к построению своих перемещений, что и где смотреть, а от каких раскрученных мест, возможно, стоит отказаться. Мы путешествуем вместе с женой и за эту работу обычно отвечает она. Поиск информации начинается задолго до отъезда. Изучаются десятки сайтов, форумов путешественников, мы стараемся находить какие-то нестандартные и не раскрученные достопримечательности. Маршрут планируется по дням, и в него мы выходим, вооруженные тонной информации о том, что встретится на пути.
Иными словами, я не вижу острой необходимости в платных услугах местных экскурсоводов при изучении исторической городской застройки больших и малых поселений, или индивидуальном конструировании собственного маршрута, скажем, по артефактам советского модернизма в Тбилиси. Вся информация есть в интернете. Да, на ее поиск и систематизацию придется потратить какое-то время. Но, во-первых, это интересно, во-вторых, даже широко известные достопримечательности могут предстать в ином смысловом ракурсе. Ну и потом хочется делиться это информацией с другим, выкладывая ее в социальные сети.
Однако, часто бывает, что помощь гида обязательна. В первую очередь, это касается поездок в отдаленные места, куда можно добраться только на машине. Такая поездка в составе организованной группы обойдется относительно недорого, главное, предварительно читать отзывы о предлагаемых экскурсиях и обращать внимание на негативные комментарии. Зачастую их оставляют экзальтированные барышни, у которых реальность не совпала с их представлением о прекрасном. На такое внимание обращать не стоит. Но есть и вполне справедливые критические замечания, которые следует принять во внимание, исходя из того, что вы хотите получить от экскурсии.
Предложения от гидов и экскурсоводов можно найти на различных специализированных сайтах — Авито, Tripster. Sputnik8 и т. д. Самая распространенная претензия, которую можно обнаружить в комментариях — гид практически ничего на рассказывал, мы были предоставлены сами себе, нас привезли и просто показали, куда идти и любоваться природой, и все в таком ключе. Дело в том, что есть два типа экскурсий — поездка с водителем, который даст вам минимум информации, и поездка действительно с экскурсионным сопровождением. Поэтому, чтобы не было разочарований, нужно внимательно читать объявления.
Во многих городах есть энтузиасты, которые периодически проводят бесплатные экскурсии для всех желающих, информация о них легко находится в сети. А вот на чем, я думаю, не стоит экономить, так это на авторских прогулках, которые проводят городские исследователи. Их маршруты обычно далеки от исхоженных туристами вдоль и поперек мест, а информация, найденная краеведами в архивах, зачастую уникальна.
Отголоски подобных краеведческих вылазок вы можете найти и на страницах нашего сайта. Например, рассказ о легендарной Нахаловке в Новосибирске, или историю о большой прогулке по историческим местам Барнаула.