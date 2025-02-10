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Posted 10 февраля, 06:41

Published 10 февраля, 06:41

Modified 10 февраля, 06:43

Updated 10 февраля, 06:43

Мигранта выслали за нарушение сроков пребывания

Первого нелегала выслали из Новосибирска по новому закону

10 февраля 2025, 06:41
Фото: Изображение Midjourney. Мигранта выслали за нарушение сроков пребывания
С 5 февраля в России в силу вступили поправки к миграционному законодательству. Первый нарушитель уже получил наказание.

Сообщается, что гражданин Таджикистана Саидов Ф.Х. находился в России после истечения разрешения на пребывание. Мужчина объяснил, что не смогу уехать, потому что потерял паспорт.

Напомним, по новым правилам, мигранты должны уведомить правоохранительные органы и получить разрешение прежде чем менять место жительства, приобретать недвижимость, открывать счета и заключать брак. Новые меры направлены на ужесточение миграционного контроля.

Новосибирский суд признал Саидова виновным. Ему предстоит выплатить 2 000 рублей штрафа, а также фигурант будет выдворен на родину.

Ранее из Новосибирска на родину выдворили гражданина Нигерии.

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#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Россия#Мигранты#МВД
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