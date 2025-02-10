Первого нелегала выслали из Новосибирска по новому закону

Posted 10 февраля, 06:41
Published 10 февраля, 06:41
Modified 10 февраля, 06:43
Updated 10 февраля, 06:43
Сообщается, что гражданин Таджикистана Саидов Ф.Х. находился в России после истечения разрешения на пребывание. Мужчина объяснил, что не смогу уехать, потому что потерял паспорт.
Напомним, по новым правилам, мигранты должны уведомить правоохранительные органы и получить разрешение прежде чем менять место жительства, приобретать недвижимость, открывать счета и заключать брак. Новые меры направлены на ужесточение миграционного контроля.
Новосибирский суд признал Саидова виновным. Ему предстоит выплатить 2 000 рублей штрафа, а также фигурант будет выдворен на родину.
Ранее из Новосибирска на родину выдворили гражданина Нигерии.