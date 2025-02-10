Спортивный комментатор Роман Скворцов после избиения оказался в больнице Новосибирска

Posted 10 февраля, 01:40
Published 10 февраля, 01:40
Modified 10 февраля, 01:42
Updated 10 февраля, 01:42
Известный спортивный журналист и телеведущий Роман Скворцов, работающий на телеканале «Матч ТВ», был экстренно доставлен в реанимацию Новосибирска с травмой головы. Инцидент произошел 8 февраля 2025 года во время проведения Матча звезд КХЛ, где 49-летний комментатор должен был участвовать в трансляции второго дня мероприятия.
Скворцова обнаружили без сознания на Красном проспекте — в районе бизнес-центра с кафе и магазинами. По данным источников, инцидент предварительно не связан с криминалом, однако Telegram-каналы сообщают о конфликте комментатора с группой молодых людей, отмечавших рождение ребенка в одном из заведений. После избиения его состояние оценивалось как критическое, но к утру 9 февраля врачам удалось стабилизировать его здоровье, и он пришел в сознание.
Коллега Скворцова, Дмитрий Губерниев, первым сообщил о ЧП в своем Telegram-канале, выразив надежду на выздоровление: «Очень надеюсь на профессионализм врачей и могучий организм Романа». Генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин подтвердил госпитализацию и заявил о взаимодействии с правоохранительными органами. Полиция Новосибирской области проводит проверку для установления причин травмы.
Скворцов — один из ведущих комментаторов России, специализирующийся на хоккее и баскетболе. Его карьера началась в 2001 году, а с 2015 года он работает на «Матч ТВ». В 2024 году он получил премию «Голос спорта» как лучший комментатор. Среди ключевых моментов его работы — трансляции Олимпиад, чемпионатов мира по хоккею и баскетбольных игр.
По данным медучреждения, комментатор остается в реанимации под наблюдением врачей. Прогнозы о сроках восстановления пока не озвучиваются, но его коллеги и поклонники активно поддерживают его в соцсетях. Ранее мы писали, что ревнивец из Новосибирска пойдет под суд за нападение на свою возлюбленную.