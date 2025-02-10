Спортивный комментатор Роман Скворцов после избиения оказался в больнице Новосибирска

Скворцова обнаружили без сознания на Красном проспекте — в районе бизнес-центра с кафе и магазинами. По данным источников, инцидент предварительно не связан с криминалом, однако Telegram-каналы сообщают о конфликте комментатора с группой молодых людей, отмечавших рождение ребенка в одном из заведений. После избиения его состояние оценивалось как критическое, но к утру 9 февраля врачам удалось стабилизировать его здоровье, и он пришел в сознание.