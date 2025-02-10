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Posted 10 февраля, 02:19

Published 10 февраля, 02:19

Modified 10 февраля, 02:21

Updated 10 февраля, 02:21

Какую музыку слушает глава региона

Такого от губернатора не ожидали: глава Новосибирской области раскрыл свои вкусы

10 февраля 2025, 02:19
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Какую музыку слушает глава региона

Новосибирский губернатор рассказал, какую музыку любит слушать

Губернатор Новосибирской области признался, какую музыку любит слушать.

Андрей Травников рассказал, что любит слушать разную музыку. Он может включить репертуар от народных песен, которые слушала его семья, до тяжелого рока и панка. А вот современную музыку губернатор не слушает и не разбирается в ней. Некоторых пользователей социальных сетей такие ответы удивили. Мало кто ожидал подобное, ведь чаще всего люди воспринимают главу региона только как должностное лицо, а не человека со своими интересами и увлечениями.

Также глава региона любит читать. Он может открыть научную литературу, классическую и издания о войне 1941–1945 гг, пишет Сиб.фм. Травников признается, что времени на прочтение книг ему сейчас не хватает. Отметим, что в настоящее время на территории Новосибирской области реализуются масштабные проекты, которые требуют огромного внимания руководства.

Ранее Союз отцов потребовал отменить концерт Дианы Арбениной в Новосибирске. Его назвали «ударом по ценностям патриотически настроенных граждан».

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Андрей Травников#Концерт#Песни#Музыка
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