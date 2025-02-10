Такого от губернатора не ожидали: глава Новосибирской области раскрыл свои вкусы

Андрей Травников рассказал, что любит слушать разную музыку. Он может включить репертуар от народных песен, которые слушала его семья, до тяжелого рока и панка. А вот современную музыку губернатор не слушает и не разбирается в ней. Некоторых пользователей социальных сетей такие ответы удивили. Мало кто ожидал подобное, ведь чаще всего люди воспринимают главу региона только как должностное лицо, а не человека со своими интересами и увлечениями.