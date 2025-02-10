Такого от губернатора не ожидали: глава Новосибирской области раскрыл свои вкусы

Posted 10 февраля, 02:19
Published 10 февраля, 02:19
Modified 10 февраля, 02:21
Updated 10 февраля, 02:21
Андрей Травников рассказал, что любит слушать разную музыку. Он может включить репертуар от народных песен, которые слушала его семья, до тяжелого рока и панка. А вот современную музыку губернатор не слушает и не разбирается в ней. Некоторых пользователей социальных сетей такие ответы удивили. Мало кто ожидал подобное, ведь чаще всего люди воспринимают главу региона только как должностное лицо, а не человека со своими интересами и увлечениями.
Также глава региона любит читать. Он может открыть научную литературу, классическую и издания о войне 1941–1945 гг, пишет Сиб.фм. Травников признается, что времени на прочтение книг ему сейчас не хватает. Отметим, что в настоящее время на территории Новосибирской области реализуются масштабные проекты, которые требуют огромного внимания руководства.
Ранее Союз отцов потребовал отменить концерт Дианы Арбениной в Новосибирске. Его назвали «ударом по ценностям патриотически настроенных граждан».