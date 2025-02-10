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Posted 10 февраля, 07:14

Published 10 февраля, 07:14

Modified 10 февраля, 07:16

Updated 10 февраля, 07:16

За день анализы сдали около 6 тысяч человек

У 230 жителей Новосибирска за один день нашли рак

10 февраля 2025, 07:14
Фото: 1MI. За день анализы сдали около 6 тысяч человек
За один день медики осмотрели около 6 тысяч человек — итоги акции подвел министр здравоохранения Ростислав Заблоцкий.

Во время «Онкологической субботы» специалисты направили на дополнительные анализы 234 человек с подозрениями на новообразования, о чем сообщил глава регионального Минздрава.

Напомним, 8 февраля новосибирцам предложили пройти бесплатные медосмотры в рамках акции, приуроченной ко всемирному дню борьбы с раком. А также 7 февраля на территории ТРЦ «Роял» желающие могли пройти дерматоскопию.

За день было проведено порядка 8 000 осмотров и 10 000 исследований. Минздрав отмечает значимость оперативной и правильной постановки диагноза для своевременного лечения.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске стали чаще диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях.

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#София Самарина#Общество#Медицина#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Здоровье
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