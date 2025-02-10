У 230 жителей Новосибирска за один день нашли рак

Posted 10 февраля, 07:14
Published 10 февраля, 07:14
Modified 10 февраля, 07:16
Updated 10 февраля, 07:16
Во время «Онкологической субботы» специалисты направили на дополнительные анализы 234 человек с подозрениями на новообразования, о чем сообщил глава регионального Минздрава.
Напомним, 8 февраля новосибирцам предложили пройти бесплатные медосмотры в рамках акции, приуроченной ко всемирному дню борьбы с раком. А также 7 февраля на территории ТРЦ «Роял» желающие могли пройти дерматоскопию.
За день было проведено порядка 8 000 осмотров и 10 000 исследований. Минздрав отмечает значимость оперативной и правильной постановки диагноза для своевременного лечения.
Ранее сообщалось о том, что в Новосибирске стали чаще диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях.