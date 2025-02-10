atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 10:27

Published 10 февраля, 10:27

Modified 10 февраля, 10:33

Updated 10 февраля, 10:33

Новосибирцы заметили набухшие почки вербы

В лесу Новосибирска заметили очередную аномалию: что происходит на самом деле

10 февраля 2025, 10:27
Фото: Изображение Midjourney. Новосибирцы заметили набухшие почки вербы

Верба распустилась в Новосибирске в феврале

Жители Новосибирска заметили набухшие почки на ветках вербы в конце зимы, что является показателем серьезных климатических изменений.

Аномально теплые температуры могли спровоцировать ранее пробуждение растений, рассказал биолог Алексей Янковский в беседе с Сиб.фм. Процесс сброса чешуек мог также запустить выход тёплых грунтовых вод.

Янковский отмечает, что раннее цветение не является необычным явлением, однако именно сейчас люди стали чаще обращать внимание на мелочи:

«Сейчас люди стали более наблюдательными. У каждого в кармане смартфон с хорошей камерой. Плюс аномально мягкая зима делает такие случаи более частыми».

Затяжная оттепель может стать причиной преждевременного цветения многих растений, например черемухи, жимолости, юрина белого.

Ранее синоптики рассказали о погодных аномалиях зимой этого года в Новосибирске.

Сибирские морозы останутся в прошлом: синоптики рассказали, как изменился климат
Узнать подробнее
Читайте также:
Мощная магнитная буря накроет Новосибирск 1 февраляМинус 33: названы самые холодные районы Новосибирской областиВ Новосибирске зафиксировали опасный уровень отходов в воздухе
#София Самарина#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Россия#Природа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика