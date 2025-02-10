В лесу Новосибирска заметили очередную аномалию: что происходит на самом деле

Posted 10 февраля, 10:27
Published 10 февраля, 10:27
Modified 10 февраля, 10:33
Updated 10 февраля, 10:33
Аномально теплые температуры могли спровоцировать ранее пробуждение растений, рассказал биолог Алексей Янковский в беседе с Сиб.фм. Процесс сброса чешуек мог также запустить выход тёплых грунтовых вод.
Янковский отмечает, что раннее цветение не является необычным явлением, однако именно сейчас люди стали чаще обращать внимание на мелочи:
«Сейчас люди стали более наблюдательными. У каждого в кармане смартфон с хорошей камерой. Плюс аномально мягкая зима делает такие случаи более частыми».
Затяжная оттепель может стать причиной преждевременного цветения многих растений, например черемухи, жимолости, юрина белого.
Ранее синоптики рассказали о погодных аномалиях зимой этого года в Новосибирске.