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Posted 10 февраля, 05:10

Published 10 февраля, 05:10

Modified 10 февраля, 05:12

Updated 10 февраля, 05:12

Мужчину будут судить

В Новосибирске будут судить мужчину за гибель четырех человек во время пожара

10 февраля 2025, 05:10
Фото: 1MI. Мужчину будут судить
В Новосибирске под суд пойдет горожанин за гибель людей во время пожара, подробности дала прокуратура.

Все произошло год назад в одном из районов города. Как полагает следствие, обвиняемый включил неисправный чайник, который не отключался самостоятельно. Когда предмет закипел, 54-летний мужчина уснул.

В квартире начался пожар. Загорелась мебель на кухне. Из-за возможных неосторожных действий квартиранта погиб мужчина из этого жилища. Также дым распространился выше на квартиру. Там от едкого запаха и задымления погибли двое взрослых и ребенок.

Тогда новосибирца обвинили в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Его дело рассмотрит суд, который поставит финальную точку. Ранее в Новосибирской области из горящего сарая спасли козу и куриц.

Последствия пожара
Последствия пожара
Последствия пожара. Фото: прокуратура по НСО
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Пожар#Суд#Уголовное дело#18+
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