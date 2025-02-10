В Новосибирске будут судить мужчину за гибель четырех человек во время пожара

Posted 10 февраля, 05:10
Published 10 февраля, 05:10
Modified 10 февраля, 05:12
Updated 10 февраля, 05:12
Все произошло год назад в одном из районов города. Как полагает следствие, обвиняемый включил неисправный чайник, который не отключался самостоятельно. Когда предмет закипел, 54-летний мужчина уснул.
В квартире начался пожар. Загорелась мебель на кухне. Из-за возможных неосторожных действий квартиранта погиб мужчина из этого жилища. Также дым распространился выше на квартиру. Там от едкого запаха и задымления погибли двое взрослых и ребенок.
Тогда новосибирца обвинили в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Его дело рассмотрит суд, который поставит финальную точку. Ранее в Новосибирской области из горящего сарая спасли козу и куриц.