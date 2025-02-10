atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 06:31

Published 10 февраля, 06:31

Modified 10 февраля, 06:33

Updated 10 февраля, 06:33

ДТП было в центре

В Новосибирске снегоуборочная машина врезалась в новый трамвай № 13

10 февраля 2025, 06:31
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. ДТП было в центре
В Новосибирске трамвай №13 попал в ДТП: видео появилось в соцсетях.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 9 февраля в Центральном районе. На пересечении двух улиц: Фрунзе и Мичурина, столкнулись снегоуборочная спецмашина и новый трамвай маршрута №13.

Судя по видео, виновником аварии стал водитель снегоуборочной техники. Он проехал на красный сигнал светофора и врезался в общественный транспорт.

В Госавтоинспекции рассказали, что все обошлось без пострадавших. Об оформлении ДТП с материальным ущербом информации нет. Ранее на новосибирск трассе в массовом ДТП погиб водитель грузовика. Еще двое людей пострадали. Также в Новосибирске будут судить мужчину за гибель четырех человек во время пожара.

Видео: АСТ-54.
В Новосибирске водители встали в пробку из-за ДТП с новым троллейбусом
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирской области появились подробности ДТП с пятью погибшимиВ массовом ДТП на Чуйском тракте рядом с Новосибирском погибли ребенок и женщиныДети попали в больницу после ДТП в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Видео#Новосибирск#ДТП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика