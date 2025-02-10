В Новосибирске снегоуборочная машина врезалась в новый трамвай № 13

Posted 10 февраля, 06:31
Published 10 февраля, 06:31
Modified 10 февраля, 06:33
Updated 10 февраля, 06:33
Дорожно-транспортное происшествие случилось 9 февраля в Центральном районе. На пересечении двух улиц: Фрунзе и Мичурина, столкнулись снегоуборочная спецмашина и новый трамвай маршрута №13.
Судя по видео, виновником аварии стал водитель снегоуборочной техники. Он проехал на красный сигнал светофора и врезался в общественный транспорт.
В Госавтоинспекции рассказали, что все обошлось без пострадавших. Об оформлении ДТП с материальным ущербом информации нет. Ранее на новосибирск трассе в массовом ДТП погиб водитель грузовика. Еще двое людей пострадали. Также в Новосибирске будут судить мужчину за гибель четырех человек во время пожара.