В Новосибирске снегоуборочная машина врезалась в новый трамвай № 13

В Госавтоинспекции рассказали, что все обошлось без пострадавших. Об оформлении ДТП с материальным ущербом информации нет. Ранее на новосибирск трассе в массовом ДТП погиб водитель грузовика. Еще двое людей пострадали. Также в Новосибирске будут судить мужчину за гибель четырех человек во время пожара.