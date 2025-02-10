В Новосибирске улицу Ленина снова открыли для проезда автомобилей

Сейчас в Новосибирске активно обсуждается вопрос о том, чтобы сделать улицу Ленина пешеходной навсегда. За это выступают как горожане, так и эксперты. Ранее стало известно, сколько денег потратили на украшение улицы. Речь идет о сотнях тысяч рублей.