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Posted 10 февраля, 03:25

Published 10 февраля, 03:25

Modified 10 февраля, 03:27

Updated 10 февраля, 03:27

Улица снова стала пешеходной

В Новосибирске улицу Ленина снова открыли для проезда автомобилей

10 февраля 2025, 03:25
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Улица снова стала пешеходной
В Новосибирске улица Ленина перестала быть пешеходной, о чем сообщили в мэрии.

В понедельник, 10 февраля, улица Ленина снова открыта для автомобильного движения. Около двух месяцев она была пешеходной в районе площади Ленина и улицы Советской.

По ней ходили тысячи человек, любуясь новогодними украшениями. Разбирать их начали в феврале. Демонтаж завершился и теперь по ней могут снова ездить машины.

Сейчас в Новосибирске активно обсуждается вопрос о том, чтобы сделать улицу Ленина пешеходной навсегда. За это выступают как горожане, так и эксперты. Ранее стало известно, сколько денег потратили на украшение улицы. Речь идет о сотнях тысяч рублей.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Улица Ленина#Ленина
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