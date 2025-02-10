В Новосибирске улицу Ленина снова открыли для проезда автомобилей

Posted 10 февраля, 03:25
Published 10 февраля, 03:25
Modified 10 февраля, 03:27
Updated 10 февраля, 03:27
В понедельник, 10 февраля, улица Ленина снова открыта для автомобильного движения. Около двух месяцев она была пешеходной в районе площади Ленина и улицы Советской.
По ней ходили тысячи человек, любуясь новогодними украшениями. Разбирать их начали в феврале. Демонтаж завершился и теперь по ней могут снова ездить машины.
Сейчас в Новосибирске активно обсуждается вопрос о том, чтобы сделать улицу Ленина пешеходной навсегда. За это выступают как горожане, так и эксперты. Ранее стало известно, сколько денег потратили на украшение улицы. Речь идет о сотнях тысяч рублей.