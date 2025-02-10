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Posted 10 февраля, 08:38

Published 10 февраля, 08:38

Modified 10 февраля, 08:40

Updated 10 февраля, 08:40

Школьник оспорил аннулирование выпускного экзамена

В Новосибирске выпускник почти год судится за оценки по ЕГЭ

10 февраля 2025, 08:38
Фото: 1MI. Школьник оспорил аннулирование выпускного экзамена
Выпускник не смог сдать единый госэкзамен из-за выпавшей шпаргалки, однако его родители попытались оспорить решение комиссии в судебном порядке.

11 июня 2024 года во время ЕГЭ по английскому языку у юноши выпала шпаргалка. Это зафиксировала видеокамера в аудитории. Нарушителя удалили с экзамена без права пересдачи в текущем году.

Родители выпускника подали иск в Центральный райсуд с требованием признать протоколы Минобразования незаконными и дать школьнику возможность пересдать экзамен в резервный срок. Суд отказал в удовлетворении иска. Тогда родители обжаловали решение суда. Они указали на то, что письменные заметки у учащегося не изымались и не идентифицировались как справочные материалы. Более того, родители запросили компенсацию морального вреда в размере 700 000 рублей.

Суд не нашел оснований для отмены решения. Согласно правилам, вне зависимости от того, пользовался учащийся справочными материалами или нет, единственное наказание за нарушение — удаление с экзамена. Иск о моральной компенсации также удовлетворен не был.

Ранее стало известно об изменениях в образовательной системе с 2026 года.

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