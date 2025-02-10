В Новосибирске выпускник почти год судится за оценки по ЕГЭ

Posted 10 февраля, 08:38
Published 10 февраля, 08:38
Modified 10 февраля, 08:40
Updated 10 февраля, 08:40
11 июня 2024 года во время ЕГЭ по английскому языку у юноши выпала шпаргалка. Это зафиксировала видеокамера в аудитории. Нарушителя удалили с экзамена без права пересдачи в текущем году.
Родители выпускника подали иск в Центральный райсуд с требованием признать протоколы Минобразования незаконными и дать школьнику возможность пересдать экзамен в резервный срок. Суд отказал в удовлетворении иска. Тогда родители обжаловали решение суда. Они указали на то, что письменные заметки у учащегося не изымались и не идентифицировались как справочные материалы. Более того, родители запросили компенсацию морального вреда в размере 700 000 рублей.
Суд не нашел оснований для отмены решения. Согласно правилам, вне зависимости от того, пользовался учащийся справочными материалами или нет, единственное наказание за нарушение — удаление с экзамена. Иск о моральной компенсации также удовлетворен не был.
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