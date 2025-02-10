В Новосибирске выпускник почти год судится за оценки по ЕГЭ

Родители выпускника подали иск в Центральный райсуд с требованием признать протоколы Минобразования незаконными и дать школьнику возможность пересдать экзамен в резервный срок. Суд отказал в удовлетворении иска. Тогда родители обжаловали решение суда. Они указали на то, что письменные заметки у учащегося не изымались и не идентифицировались как справочные материалы. Более того, родители запросили компенсацию морального вреда в размере 700 000 рублей.