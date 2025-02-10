В Новосибирской области наказали кошмарившего двор стрелка

Суд вынес ему приговор: обязательно работать в течение года и девяти месяцев. Пять процентов с его зарплаты будут перечислять в казну государства. Ранее неизвестные на автомобиле BMW открыли стрельбу по другой машине в районе «Чистой слободы». Хулиганы скрылись.