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Posted 10 февраля, 09:36

Published 10 февраля, 09:36

Modified 10 февраля, 09:38

Updated 10 февраля, 09:38

Суд вынес приговор

В Новосибирской области наказали кошмарившего двор стрелка

10 февраля 2025, 09:36
Фото: 1MI. Суд вынес приговор
В Новосибирской области наказание получил стрелок, который стрелял по людям и машинам во дворе: подробности дала прокуратура.

Все происходило в Бердске с лета 2023 по весну 2024 года. 34-летний мужчина неоднократно нарушал порядок и использовал пневматическую газобаллонную винтовку.

Из оружия он стрелял прямо с балкона своей квартиры. Мужчина целился в людей, автомобили и спецтехнику: транспортные средства получали повреждения. Также травму бедра получил мужчина. Жителя Бердска обвинили в хулиганстве. Свою вину он признал.

Суд вынес ему приговор: обязательно работать в течение года и девяти месяцев. Пять процентов с его зарплаты будут перечислять в казну государства. Ранее неизвестные на автомобиле BMW открыли стрельбу по другой машине в районе «Чистой слободы». Хулиганы скрылись.

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