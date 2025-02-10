В Новосибирской области наказали кошмарившего двор стрелка

Posted 10 февраля, 09:36
Published 10 февраля, 09:36
Modified 10 февраля, 09:38
Updated 10 февраля, 09:38
Все происходило в Бердске с лета 2023 по весну 2024 года. 34-летний мужчина неоднократно нарушал порядок и использовал пневматическую газобаллонную винтовку.
Из оружия он стрелял прямо с балкона своей квартиры. Мужчина целился в людей, автомобили и спецтехнику: транспортные средства получали повреждения. Также травму бедра получил мужчина. Жителя Бердска обвинили в хулиганстве. Свою вину он признал.
Суд вынес ему приговор: обязательно работать в течение года и девяти месяцев. Пять процентов с его зарплаты будут перечислять в казну государства. Ранее неизвестные на автомобиле BMW открыли стрельбу по другой машине в районе «Чистой слободы». Хулиганы скрылись.