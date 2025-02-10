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Posted 10 февраля, 03:48

Published 10 февраля, 03:48

Modified 10 февраля, 03:50

Updated 10 февраля, 03:50

Мужчина погиб

В Новосибирской области в массовом ДТП погиб водитель грузовика

10 февраля 2025, 03:48
Фото: 1MI. Мужчина погиб
На новосибирской трассе произошло массовое ДТП с погибшим: подробности дала Госавтоинспекция.

Трагедия была в Искитимском районе 9 февраля. Грузовым авто Hino Ranger управлял новосибирец, которому было 66 лет. Водитель перестроился на полосу встречного движения и там столкнулся с «Вольво» (за рулем был 58-летний мужчина).

Затем в полуприцеп второй машины врезается КАМАЗ (управлял 32-летний сибиряк). В аварии не выжил водитель грузовика Hino. Двое пассажиров из первого и второго автомобиля пострадали.

В деталях аварии разбирались сотрудники ГАИ и следователи. Все обстоятельства выясняются. В день трагедии в регионе была непогода: было много пробок.

Фото: ГАИ по НСО
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