В Новосибирской области в массовом ДТП погиб водитель грузовика

Posted 10 февраля, 03:48
Published 10 февраля, 03:48
Modified 10 февраля, 03:50
Updated 10 февраля, 03:50
Трагедия была в Искитимском районе 9 февраля. Грузовым авто Hino Ranger управлял новосибирец, которому было 66 лет. Водитель перестроился на полосу встречного движения и там столкнулся с «Вольво» (за рулем был 58-летний мужчина).
Затем в полуприцеп второй машины врезается КАМАЗ (управлял 32-летний сибиряк). В аварии не выжил водитель грузовика Hino. Двое пассажиров из первого и второго автомобиля пострадали.
В деталях аварии разбирались сотрудники ГАИ и следователи. Все обстоятельства выясняются. В день трагедии в регионе была непогода: было много пробок.