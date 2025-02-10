В пригороде Новосибирска появится новое кладбище

Для этого в муниципальную собственность города в осенью прошлого года переданы шесть земельных участков (общая площадь 81 га). Сначала планируется провести инженерные изыскания, разработать проект санитарно-защитной зоны и получить разрешения от Роспотребнадзора. Работы могут начаться при наличии лимитов бюджетных ассигнований в 2025 году в рамках муниципальной программы развития потребительского рынка, пишет Infopro54.