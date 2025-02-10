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Posted 10 февраля, 03:52

Published 10 февраля, 03:52

Modified 10 февраля, 03:54

Updated 10 февраля, 03:54

Появится еще одно кладбище

В пригороде Новосибирска появится новое кладбище

10 февраля 2025, 03:52
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Появится еще одно кладбище
В пригороде Новосибирска, в районе Станционного сельсовета, начнется создание нового кладбища «Восточное», о чем сообщили в департаменте инвестиций мэрии.

Для этого в муниципальную собственность города в осенью прошлого года переданы шесть земельных участков (общая площадь 81 га). Сначала планируется провести инженерные изыскания, разработать проект санитарно-защитной зоны и получить разрешения от Роспотребнадзора. Работы могут начаться при наличии лимитов бюджетных ассигнований в 2025 году в рамках муниципальной программы развития потребительского рынка, пишет Infopro54.

Для ввода кладбища в эксплуатацию необходимо:

  1. Инженерные изыскания — оценка грунтов, гидрологических условий;

  2. Проектирование инфраструктуры — дороги, дренажные системы, электроснабжение;

  3. Согласование с Роспотребнадзором — обеспечение санитарных норм;

  4. Установка границ — юридическое оформление территории.

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В Новосибирске действуют семь кладбищ, включая Заельцовское, Клещихинское и Южное. Однако их ресурсы почти исчерпаны, а некоторые сталкиваются с проблемами:

  • Подтопления — весенние паводки затапливают захоронения на Заельцовском и Южном кладбищах;

  • Близость к жилым зонам — Клещихинское кладбище расположено рядом с домами, вызывая недовольство жителей;

  • Нехватка колумбариев — спрос на урновые захоронения растет, что привело к строительству новых стен на Заельцовском кладбище.

Проект «Восточного» кладбища — часть стратегии по расширению инфраструктуры. Параллельно власти рассматривают инициативы по развитию кремации и строительству колумбариев в сельских районах, как предложил директор «Новосибирского крематория» Борис Якушин. Жители Новосибирска надеются, что новое кладбище снизит нагрузку на существующие и решит проблему с подтоплениями. Ранее замглавы Новосибирского района запретили уезжать из региона из-за собак-убийц.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Кладбище
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