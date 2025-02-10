В пригороде Новосибирска появится новое кладбище

Posted 10 февраля, 03:52
Published 10 февраля, 03:52
Modified 10 февраля, 03:54
Updated 10 февраля, 03:54
Для этого в муниципальную собственность города в осенью прошлого года переданы шесть земельных участков (общая площадь 81 га). Сначала планируется провести инженерные изыскания, разработать проект санитарно-защитной зоны и получить разрешения от Роспотребнадзора. Работы могут начаться при наличии лимитов бюджетных ассигнований в 2025 году в рамках муниципальной программы развития потребительского рынка, пишет Infopro54.
Для ввода кладбища в эксплуатацию необходимо:
Инженерные изыскания — оценка грунтов, гидрологических условий;
Проектирование инфраструктуры — дороги, дренажные системы, электроснабжение;
Согласование с Роспотребнадзором — обеспечение санитарных норм;
Установка границ — юридическое оформление территории.
В Новосибирске действуют семь кладбищ, включая Заельцовское, Клещихинское и Южное. Однако их ресурсы почти исчерпаны, а некоторые сталкиваются с проблемами:
Подтопления — весенние паводки затапливают захоронения на Заельцовском и Южном кладбищах;
Близость к жилым зонам — Клещихинское кладбище расположено рядом с домами, вызывая недовольство жителей;
Нехватка колумбариев — спрос на урновые захоронения растет, что привело к строительству новых стен на Заельцовском кладбище.
Проект «Восточного» кладбища — часть стратегии по расширению инфраструктуры. Параллельно власти рассматривают инициативы по развитию кремации и строительству колумбариев в сельских районах, как предложил директор «Новосибирского крематория» Борис Якушин. Жители Новосибирска надеются, что новое кладбище снизит нагрузку на существующие и решит проблему с подтоплениями. Ранее замглавы Новосибирского района запретили уезжать из региона из-за собак-убийц.