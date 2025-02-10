Выбираем фитолампу правильно: чтобы рассада росла как на дрожжах

Растениям необходим дополнительный свет для стимуляции их развития и скорейшего роста. Благодаря нему они выделяют кислород. Чем его больше, тем у рассады появляются новые листья, бутоны и прочее. Особенно дополнительный источник света необходим в квартирных условиях и в зимний период времени, когда день меньше по продолжительности.