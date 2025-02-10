Заммэра Ефимов: Пять ФОКов построили девелоперы в прошлом году в Москве

Posted 10 февраля, 16:34
Published 10 февраля, 16:34
Modified 10 февраля, 16:34
Updated 10 февраля, 16:34
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что современные спортивные объекты появились в Щербинке, Очаково-Матвеевском, Хамовниках, Западном Дегунине и Южном Бутове. Совокупная площадь этих зданий превышает 46 тысяч квадратных метров.
Ефимов отметил, что крупнейшим из них стал комплекс в Западном Дегунине, площадь которого составляет более 14 тысяч квадратных метров. В его инфраструктуру входят два бассейна для взрослых и два для детей, что делает его важной площадкой для занятий плаванием.
Развитие спортивной инфраструктуры продолжается, чему способствует активное участие девелоперов, создающих новые возможности для занятий спортом и здорового образа жизни.
Министр правительства Москвы и руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в конце 2023 года завершилось строительство еще одного объекта — физкультурно-оздоровительного центра в Южном Бутове. Он уточнил, что здание площадью более пяти тысяч квадратных метров включает 25-метровый бассейн для взрослых, восьмиметровый бассейн для детей, тренажерный зал, зону для кроссфита и два помещения для групповых тренировок.
По поручению мэра Сергея Собянина обеспечивается строгий контроль за качеством строительства спортивных объектов.
Глава Комитета государственного строительного надзора города Москвы Антон Слободчиков подчеркнул, что новые комплексы делают спорт доступнее для жителей столицы. Он отметил, что инвесторы активно развивают спортивную инфраструктуру, интегрируя ее в проекты жилой и коммерческой застройки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что с 2011 года в столице построили 327 спортивных объектов, из которых 168 были возведены на частные инвестиции.