Заммэра Ефимов: Пять ФОКов построили девелоперы в прошлом году в Москве

Ефимов отметил, что крупнейшим из них стал комплекс в Западном Дегунине, площадь которого составляет более 14 тысяч квадратных метров. В его инфраструктуру входят два бассейна для взрослых и два для детей, что делает его важной площадкой для занятий плаванием.