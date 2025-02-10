Житель Новосибирска обманул людей на 10 миллионов и сбежал в Таиланд

Posted 10 февраля, 07:54
Published 10 февраля, 07:54
Modified 10 февраля, 07:56
Updated 10 февраля, 07:56
Судом установлено, что злоумышленник обманул более 200 человек через объявления в интернете: он предлагал приобрести смартфоны по заниженной стоимости. Однако после денежного перевода, мошенник исчезал, а покупатель не получал свой товар. Ущерб от действий злоумышленника составил более 10 млн рублей.
Во время предварительного расследования мужчина скрылся и был объявлен в международный розыск. Правоохранителям удалось найти его след в Тайланде и вернуть на родину.
Октябрьский суд установил вину подсудимого. Теперь ему предстоит отбыть 2 года 4 месяца в колонии.
Ранее в Новосибирске мошенники обманули пенсионеров почти на 2 миллиона.