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Posted 10 февраля, 07:54

Published 10 февраля, 07:54

Modified 10 февраля, 07:56

Updated 10 февраля, 07:56

Мошенник обманывал покупателей через интернет-объявления

Житель Новосибирска обманул людей на 10 миллионов и сбежал в Таиланд

10 февраля 2025, 07:54
Фото: Изображение Midjourney. Мошенник обманывал покупателей через интернет-объявления
Сибиряк, обвиняемый в мошенничестве, был обнаружен правоохранительными органами в Королевстве Таиланд, о чем сообщает региональная прокуратура.

Судом установлено, что злоумышленник обманул более 200 человек через объявления в интернете: он предлагал приобрести смартфоны по заниженной стоимости. Однако после денежного перевода, мошенник исчезал, а покупатель не получал свой товар. Ущерб от действий злоумышленника составил более 10 млн рублей.

Во время предварительного расследования мужчина скрылся и был объявлен в международный розыск. Правоохранителям удалось найти его след в Тайланде и вернуть на родину.

Октябрьский суд установил вину подсудимого. Теперь ему предстоит отбыть 2 года 4 месяца в колонии.

Ранее в Новосибирске мошенники обманули пенсионеров почти на 2 миллиона.

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