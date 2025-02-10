Житель Новосибирска обманул людей на 10 миллионов и сбежал в Таиланд

Судом установлено, что злоумышленник обманул более 200 человек через объявления в интернете: он предлагал приобрести смартфоны по заниженной стоимости. Однако после денежного перевода, мошенник исчезал, а покупатель не получал свой товар. Ущерб от действий злоумышленника составил более 10 млн рублей.