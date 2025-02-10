Жителей Новосибирска предупредили об ухудшении погодных условий

Как сообщают специалисты Западно-Сибирского УГМС, 11 и 12 февраля в Новосибирске ожидается мокрый снег, усиление ветра до 19 м/с, метели. На дорогах снежные заносы и гололедица. Водителей призывают соблюдать осторожность при управлении автотранспортом.