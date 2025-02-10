Жителей Новосибирска предупредили об ухудшении погодных условий

Posted 10 февраля, 11:20
Published 10 февраля, 11:20
Modified 10 февраля, 11:22
Updated 10 февраля, 11:22
Как сообщают специалисты Западно-Сибирского УГМС, 11 и 12 февраля в Новосибирске ожидается мокрый снег, усиление ветра до 19 м/с, метели. На дорогах снежные заносы и гололедица. Водителей призывают соблюдать осторожность при управлении автотранспортом.
Температура воздуха с 11 по 13 февраля составит от -4°C до -6°C.
Новосибирцев предупреждают о возможном сходе снежных масс и наледи с крыш зданий и сооружений. Также может осложниться работа всех видов транспорта.
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