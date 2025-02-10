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Posted 10 февраля, 11:20

Published 10 февраля, 11:20

Modified 10 февраля, 11:22

Updated 10 февраля, 11:22

В Новосибирске ожидаются метели и усиление ветра

Жителей Новосибирска предупредили об ухудшении погодных условий

10 февраля 2025, 11:20
Фото: 1MI. В Новосибирске ожидаются метели и усиление ветра
Департамент по ЧС предупреждает новосибирцев о резком ухудшении погодных условий.

Как сообщают специалисты Западно-Сибирского УГМС, 11 и 12 февраля в Новосибирске ожидается мокрый снег, усиление ветра до 19 м/с, метели. На дорогах снежные заносы и гололедица. Водителей призывают соблюдать осторожность при управлении автотранспортом.

Температура воздуха с 11 по 13 февраля составит от -4°C до -6°C.

Новосибирцев предупреждают о возможном сходе снежных масс и наледи с крыш зданий и сооружений. Также может осложниться работа всех видов транспорта.

Ранее синоптики рассказали о теплой погоде в феврале 2025.

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