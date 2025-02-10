Жители Новосибирска выражают поддержку попавшему в реанимацию Роману Скворцову

Posted 10 февраля, 06:30
Published 10 февраля, 06:30
Modified 10 февраля, 06:32
Updated 10 февраля, 06:32
На комментатора Романа Скворцова напали в центре Новосибирска. Он попал в реанимацию. Первым об инциденте рассказал его коллега Дмитрий Губерниев. Телеведущий поблагодарил властей и врачей областной столицы за их профессионализм.
Журналист еще пробудет в стационаре, сейчас он чувствует себя стабильно. Жители Новосибирска поддерживают пострадавшего и говорят, что им стыдно за свой город:
«Здоровья Скворцову, а если это нападение, ну как-то стыдно за наш город»;
«Роману здоровья, один из лучших комментаторов на российском телевидении!»;
«Здоровье Роману, прекрасный спортивный комментатор.Надеюсь все хорошо будет».
Сотни комментариев поступают и от других россиян, которые остались неравнодушны к инциденту с комментатором