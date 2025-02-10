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Posted 10 февраля, 06:30

Published 10 февраля, 06:30

Modified 10 февраля, 06:32

Updated 10 февраля, 06:32

Комментатор в больнице

Жители Новосибирска выражают поддержку попавшему в реанимацию Роману Скворцову

10 февраля 2025, 06:30
Фото: 1MI. Комментатор в больнице
В Новосибирске комментатор Роман Скворцов оказался в больнице: горожане выражают ему слова поддержки.

На комментатора Романа Скворцова напали в центре Новосибирска. Он попал в реанимацию. Первым об инциденте рассказал его коллега Дмитрий Губерниев. Телеведущий поблагодарил властей и врачей областной столицы за их профессионализм.

Журналист еще пробудет в стационаре, сейчас он чувствует себя стабильно. Жители Новосибирска поддерживают пострадавшего и говорят, что им стыдно за свой город:

«Здоровья Скворцову, а если это нападение, ну как-то стыдно за наш город»;
«Роману здоровья, один из лучших комментаторов на российском телевидении!»;
«Здоровье Роману, прекрасный спортивный комментатор.Надеюсь все хорошо будет».

Сотни комментариев поступают и от других россиян, которые остались неравнодушны к инциденту с комментатором

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