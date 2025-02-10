Зима в Новосибирске стала одной из самых теплых — когда еще такое было

Posted 10 февраля, 10:30
Published 10 февраля, 10:30
Modified 10 февраля, 10:32
Updated 10 февраля, 10:32
Средняя температура в Новосибирске уже третий месяц подряд превышает многолетние значения в среднем на 1-4 градуса. Средняя температура составила от -13 до -8 градусов.
Синоптики отмечают, что за последние 100 лет такая зима наблюдается только третий раз. Самым теплым по прежнему остается сезон 2006-2007 с температурой -6, -7 градусов, сообщают в Западно-Сибирском УГМС.
Как объясняют специалисты, причиной аномального потепления стали теплые циклоны. Синоптики также обещают жителям Новосибирска теплую погоду в феврале. Ранее стало известно о приходе аномально теплой весны в Сибирь.