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Posted 10 февраля, 10:30

Published 10 февраля, 10:30

Modified 10 февраля, 10:32

Updated 10 февраля, 10:32

Аномально теплая погода придет в феврале–марте

Зима в Новосибирске стала одной из самых теплых — когда еще такое было

10 февраля 2025, 10:30
Фото: 1MI. Аномально теплая погода придет в феврале–марте

Зима в Новосибирске стала одной из самых теплых за последние 100 лет

Синоптики Западно-Сибирского УГМС продолжают отмечать превышение многолетних температурных значений.

Средняя температура в Новосибирске уже третий месяц подряд превышает многолетние значения в среднем на 1-4 градуса. Средняя температура составила от -13 до -8 градусов.

Синоптики отмечают, что за последние 100 лет такая зима наблюдается только третий раз. Самым теплым по прежнему остается сезон 2006-2007 с температурой -6, -7 градусов, сообщают в Западно-Сибирском УГМС.

Как объясняют специалисты, причиной аномального потепления стали теплые циклоны. Синоптики также обещают жителям Новосибирска теплую погоду в феврале. Ранее стало известно о приходе аномально теплой весны в Сибирь.

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