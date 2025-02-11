БАС: Развитие отрасли тормозит отсутствие качественной нормативно-правовой базы

Posted 11 февраля, 09:04
Published 11 февраля, 09:04
Modified 11 февраля, 09:04
Updated 11 февраля, 09:04
Президент России отметил, что к 2030 году страна должна войти в число мировых лидеров в сфере беспилотных авиационных систем. В обсуждении приняли участие представители правительства и руководители ведущих компаний отрасли, пишет newizv.ru.
Генеральный директор АО «ГТЛК» Евгений Дитрих заявил, что меры поддержки беспилотной авиации уже включены в нацпроект «Беспилотные авиационные системы», который начал работу в 2024 году. Он подчеркнул, что проект нацелен прежде всего на развитие технологической базы и производственных мощностей.
По его словам, ГТЛК вышла на рынок лизинга беспилотников в 2023 году в рамках коммерческих сделок, а с 2024 года стала базовым заказчиком БАС. За это время в производство было вложено свыше 10 млрд рублей, что позволило заказать более 3 тысяч дронов у 23 производителей.
Дитрих добавил, что значительная часть этих беспилотников предназначена для государственного гражданского заказа. Они поставляются федеральным и региональным органам власти, а также госкомпаниям. Он также сообщил, что на 2025 год уже идет подготовка новых контрактов в рамках госзаказа.
Генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко считает, что развитие отрасли тормозит недостаточно проработанная нормативно-правовая база. Он отметил, что для решения этой проблемы следует активнее использовать экспериментальные правовые режимы и расширять их функционал.
По его мнению, в регионах, где позволяют условия и соблюдены требования безопасности, необходимо разрешить полеты беспилотников. Он также подчеркнул, что открытие воздушного пространства для гражданских БАС должно сопровождаться строгими мерами безопасности, включая внедрение современных технологических решений. Варятченко отметил важность более активного использования отечественных разработок, которые уже были протестированы на «Архипелаге-2024». В частности, речь идет о системах обнаружения, сопровождения и идентификации беспилотников в режиме реального времени.
Итогом совещания стало поручение президента правительству разработать нормативно-правовую базу для гражданских БАС к 1 июня 2025 года. В случае своевременной подготовки документов существует вероятность, что новая законодательная база вступит в силу до конца года, а уже в 2026 году в России начнут работать первые тяжелые гражданские беспилотники.