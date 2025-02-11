БАС: Развитие отрасли тормозит отсутствие качественной нормативно-правовой базы

По его мнению, в регионах, где позволяют условия и соблюдены требования безопасности, необходимо разрешить полеты беспилотников. Он также подчеркнул, что открытие воздушного пространства для гражданских БАС должно сопровождаться строгими мерами безопасности, включая внедрение современных технологических решений. Варятченко отметил важность более активного использования отечественных разработок, которые уже были протестированы на «Архипелаге-2024». В частности, речь идет о системах обнаружения, сопровождения и идентификации беспилотников в режиме реального времени.