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Posted 11 февраля, 07:46

Published 11 февраля, 07:46

Modified 11 февраля, 07:48

Updated 11 февраля, 07:48

Бывший чиновник теперь в правительстве

Чиновник из Новосибирска Кондратьев стал замом губернатора — что о нем известно

11 февраля 2025, 07:46
Фото: 1MI. Бывший чиновник теперь в правительстве

Новосибирский чиновник Кондратьев стал замом томского губернатора

Чиновник из Новосибирска перешел работать в правительство другого региона, что подтвердили официально.

Алексей Кондратьев более 10 лет занимал должность главы департамента строительства в Новосибирске. Из мэрии он уволился осенью прошлого года. Он проработал там более 25 лет, занимая разные посты, в том числе вице-мэра.

В феврале 2025 года стало известно, что бывший чиновник ушел работать в правительство. Теперь он занимает должность зама губернатора Томской области. Эту информацию подтвердил глава региона Владимир Мазур. Кондратьев также будет курировать сферу строительства.

Ранее мы рассказывали, что Андрей Панферов покинул Заксобрание. Он занял пост областного бизнес-омбудсмена.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Правительство#Должность#Пост#Томская область
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